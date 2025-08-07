NKVC netrukus žada teikti rekomendaciją Vyriausybei dėl ekstremalios situacijos

Pasak centro Situacijų valdymo biuro vedėjo Edmundo Narmonto, jau užfiksuota stichinio reiškinio požymių, tačiau klausimas nereikalauja ypatingos skubos
„Renkame informaciją iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ir turime duomenis, kad tikrai buvo fiksuoti du reiškiniai – ekstremalūs ir katastrofiniai. Pirmas reiškinys yra dėl ilgų liūčių ir liepos 28-29 dienomis buvo fiksuoti stichiniai ir katastrofiniai lietūs. Mes teiksime rekomendaciją Vyriausybei išdėstydami faktus – tai yra artimiausių dienų klausimas, bet ši situacija nereikalauja ypatingos skubos sprendimo“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė E. Narmontas.
BNS rašė, kad ministerija antradienį kreipėsi į Nacionalinį krizių valdymo centrą dėl ekstremalios situacijos skelbimo.
Pasak ministro Igno Hofmano, dėl ilgai besitęsiančio lietingo periodo derliaus nuėmimas vėluoja, o tokios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams sėti ir po rugpjūčio 15 dienos, kad jie galėtų gauti europines išmokas.
Dėl labai smarkaus lietaus ekstremalioji situacija jau paskelbta šešiose šalies savivaldybėse – Akmenės, Anykščių, Kaišiadorių, Kėdainių, Rokiškio ir Šilutės.
