NKVC: piratų pagrobtas ir išlaisvintas lietuvis sekmadienį grįš į Lietuvą

„Pagal dabartinę informaciją, kapitonas namus pasieks sekmadienį. Be jo, įkaitais dar buvo laikomi 8 įgulos nariai. Visi išlaisvinti. Šiuo metu svarbiausia, kad lietuvis saugioje vietoje ir pakeliui namo. Kita detalesnė informacija, saugant ir žmogaus privatumą, nėra atskleidžiama“, – Eltai teigė D. Buta.
Premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį kapitonui palinkėjo kuo greitesnio ir saugaus sugrįžimo į Lietuvą bei dėkojo prie išvadavimo operacijos prisidėjusiai Lietuvos institucijų ir tarnybų komandai. Jai vadovavo Vyriausybės vicekancleris Justas Pankauskas.
Incidentas, kurio metu piratai pagrobė 9 dujovežio „CGAS SATURN“, priklausančio bendrovei „Christiania Gas“, įgulos narius, įvyko gruodžio 3 d. Gvinėjos įlankoje, Vakarų Afrikoje. Dar keturi jūrininkai liko laive – jiems pavyko išlaikyti laivo kontrolę ir nuplukdyti jį į saugius vandenis. Su Portugalijos vėliava plaukiojantis LPG tanklaivis „CGAS SATURN“ po incidento pasiekė saugią vietą.
Nuo pirmųjų incidento dienų Lietuvos institucijos užtikrino sklandų bendradarbiavimą su laivo savininkais, tarptautiniais partneriais ir pagrobto kapitono šeima. Išskirtinai pažymėtinas glaudus ir nuolatinis bendradarbiavimas su Ukrainos ambasadomis regione.
Siekdamos nesukelti papildomų rizikų pagrobtiems jūrininkams, Lietuvos institucijos, kaip ir įprasta tokiais atvejais, viešai neskelbė jokios informacijos apie vykstančią išvadavimo operaciją.
