NKVC vadovas: nauji kontrabandos balionų skrydžiai rodo Minsko režimo negalią

„Turbūt galime konstatuoti, kad (Aliaksandro – BNS) Lukašenkos režimas demonstruoja tam tikrą negalią, nes tai, kas yra deklaruota viešai ir neviešai, kad šita problema bus suvaldyta, matome, kad to režimui nepavyksta“, – penktadienį LRT radijui sakė pareigūnas.
Jo teigimu, ketvirtadienio vakarą fiksuota apie 20 atvaizdų radaruose, trys meteorologiniai balionai buvo priartėję prie pavojingos zonos, o vienas iš jų atsidūrė ties lėktuvų nusileidimo ir kilimo trajektorija.
„Dėl to „Oro navigacija“ buvo priversta priimti tokį sprendimą, kad oro erdvė būtų uždaryta, dėl to ir nukentėjo tūkstantis keleivių, apie dešimt skrydžių buvo paveiktų, iš jų keturi atšaukti“, – sakė V. Vitkauskas.
Anot jo, šįkart kontrabanda leista iš Gardino apylinkių. Jis atkreipė dėmesį, kad tai daryta anksčiau negu įprastai.
„Apie penktą valandą (popiet – BNS) mes jau fiksavome tuos skrydžius, čia irgi tam tikras pokytis“, – teigė NKVC vadovas.
Jo duomenimis, vienas nukritęs balionas jau rastas.
„Turbūt nedėkingumas praeito vakaro buvo tas, kad labai buvo permainingi vėjai ir labai stipriai keitė kryptis. Dėl to buvo labai sudėtinga sekti balionų trajektorijas ir judesius. Bet aš manau, bus daugiau rastų balionų ir galbūt nustatyti asmenys, kurie ketino juos priimti“, – tvirtino pareigūnas.
BNS rašė, kad ketvirtadienį nuo 18.38 val. iki 19.55 val. buvo uždarytas Tarptautinis Vilniaus oro uostas, dėl to paveikta dešimt skrydžių ir 1,1 tūkst. keleivių – keturi skrydžiai atšaukti, šeši negalėjo laiku išvykti arba nutūpti.
Pastaraisiais mėnesiais kontrabandiniai balionai Vilniaus oro uosto veiklą trikdo nuolat, todėl Lietuva spalio pabaigoje buvo mėnesiui uždariusi sieną su Baltarusija. Ketvirtadienį ji atverta anksčiau, nes buvo sumažėję kontrabandinių balionų srautai ir Vilniaus oro uosto veikla nebebuvo trikdoma.
Nors Lietuva atidarė sieną, pasak nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidento Erlando Mikėno, Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų, kuriems uždarius sieną uždraudė judėti šalies viduje ir apmokestino jų saugojimą. Minskas reikalauja susitikimo Užsienio reikalų ministerijų lygiu.
Lietuvos vadovai yra sakę, kad tabako gaminių kontrabanda meteorologiniais balionais organizuojama ne be Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios.
