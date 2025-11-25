Nuo 2026-ųjų – pokyčiai šauktiniams

Pasak jos, 2026 metais šia galimybe galės pasinaudoti tik tie šauktiniai, kurie įveiks atranką.
„Parašiutininko rengimas, drono operatoriaus rengimas, specializuotas pasirengimas veikti vidaus vandens telkiniuose – tai tik dalis užduočių, su kuriomis susidurs kariai, pasirinkę tarnybą Specialiųjų operacijų pajėgose“, – skelbia kariuomenė.
Pranešama, kad kandidatai, kurie neįveiks atrankos, nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą galės atlikti kituose daliniuose.
„Mūsų durys atviros savanoriškai ateinantiems, talentingiems ir aukštą potencialą turintiems jaunuoliams. Specialiųjų operacijų pajėgos suteikia unikalią erdvę augti, įgyti vertingų, specifinių žinių bei gebėjimų. Tarnyba čia – tai proga pažinti save, praplėsti galimybių ribas ir sustiprėti esant sudėtingoms sąlygoms“, – pranešime cituojamas SOP vadas Darius Milašius.
Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs asmuo įgis karinį parengtumą, galės dalyvauti atrankoje į SOP ir tapti šių pajėgų profesinės karo tarnybos kariu arba toliau karjerą tęsti kituose kariuomenės vienetuose.
Į privalomąją karo tarnybą šaukiami asmenys nuo 18 iki 22 metų, tarnybą atlikti savo noru yra galimybė iki kol asmeniui sueina 39 metai.
Kandidatai turi atitikti bendruosius sveikatos būklės reikalavimus. Norintys kandidatuoti tarnauti SOP negali būti įtariamieji ar kaltinamieji, taip pat atlikę laisvės atėmimo bausmę.
Specialiųjų operacijų pajėgos – viena iš keturių Lietuvos kariuomenės pajėgų rūšių. SOP yra skirtos vykdyti sudėtingas, didelės rizikos ir strateginės svarbos užduotis tiek taikos, tiek karo metu. Pagrindinės užduotys: specialioji žvalgyba, tiesioginiai veiksmai ir karinė parama.
Kaip rašė BNS, per pirmuosius du šių metų ketvirčius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą norinčių atlikti jaunuolių skaičius beveik pasiekė 3 tūkst. ribą.
Anot Krašto apsaugos ministerijos, sulaukti prašymai lenkia praėjusių visų metų prašymų skaičių, o lyginant su 2023 metais prašymų skaičius padidėjęs 50 procentų.
Pasak ministerijos, pastaraisiais metais daugiau kaip 60 proc. į profesinę karo tarnybą priimamų karių sudaro baigusieji privalomąją pradinę karo tarnybą.
Naujausi komentarai