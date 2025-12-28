 Nuo kitų metų alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą kuruos Jaunimo reikalų agentūra

2025-12-28 21:52
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Jaunimo reikalų agentūrai nuo kitų metų pavesta administruoti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

„(...) siekiama užtikrinti, kad alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba atitiktų civilinės tarnybos sampratą ir jos administravimas būtų atskirtas nuo krašto apsaugos sistemos“, – teigia Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Šiam ministerijos pasiūlymui praėjusią savaitę pritarė Vyriausybė.

Alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą gali atlikti karo prievolininkai, kurie dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų negali tarnauti su ginklu.

Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos trukmė – dešimt mėnesių, ji atliekama valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose: savivaldybėse, ligoninėse, slaugos įstaigose ir kitose institucijose.

Pasak KAM, naujasis alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos administravimo modelis atitiks Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos teisę.

Jaunimo reikalų agentūra taip pat įpareigota patvirtinti nevyriausybinių organizacijų, kuriose atliekama alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba, sąrašą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldi Jaunimo reikalų agentūra yra biudžetinė įstaiga, atsakinga už jaunimo politikos įgyvendinimą.

