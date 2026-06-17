Orai Lietuvoje: ar esate matę kažką panašaus?

Jis pasidalijo krepuskulinių/sutemų spindulių debesų nuotrauka iš feisbuko grupės „Orų entuziastai“.
Sutemų spinduliai (lot. crepusculum – saulėlydis) – tokie spinduliai, kurie sklinda iš Saulės pro plyšius debesyje, sukurdami matomas šviesias ir tamsias juostas atmosferoje arba debesyse.
„Stebint saulėlydžio spindulius nuo žemės, atrodo, kad jie išsiskiria į skirtingas puses, tačiau iš tiesų yra lygiagretūs. Taip nutinka dėl stebėtojo perspektyvos. Tokiems spinduliams susidaryti neužtenka šviesos sklindančios pro plyšius debesyje. Reikia, kad jie būtų išsklaidyti ore esančių dalelių (pvz., smulkių vandens lašelių)“, – mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasidalijo likusios savaitės orų prognoze.
Trečiadienio dieną daugelyje rajonų trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis.
Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių.
Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių.
Šeštadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 10–15, dieną 23–28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pereinantis į vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 24–29 laipsniai.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje laikysis vasariškai šilti orai“, – prognozavo sinoptikai.
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