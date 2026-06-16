Orai Lietuvoje: koks bus likęs birželis ir liepos pradžia?

„Štai ir praėjo pusė birželio. Pirmosios birželio pusės temperatūra Lietuvoje atitiko daugiametę normą (1991–2020 m. laikotarpio vidurkį). Vidutinė birželio 1–15 d. laikotarpio oro temperatūra Vilniuje siekė 15,6 laipsnio šilumos, o Klaipėdoje 15,5 laipsnio šilumos (anomalijos, atitinkamai, buvo -0,6 ir +0,5 laipsnio)“, – skelbė tarnyba.
Per praėjusią mėnesio dalį tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje aštuonios dienos buvo šiltesnės už 1991–2020 m. laikotarpio vidurkį. Vidutiniškai šilčiausios Lietuvos buvo birželio 2–7 dienos, o vėsiausios – birželio 11–15 d.
Kalbant apie kritulius, pirmoji mėnesio pusė pasitaikė drėgnesnė už daugiametį vidurkį. Nežiūrint to, praėjęs šių metų laikotarpis (5,5 mėn.) vis dar yra vienas iš sausiausių Lietuvos stebėjimų istorijoje.
Šiuo metu (per 15 praėjusių dienų) šalyje pasiekta 87 proc. mėnesio normos ( maždaug 60 mm). Vilniuje (Trakų Vokėje) išmatuota 35,4 mm (54 proc. birželio mėn. normos), o Klaipėdoje – 41,9 mm (78 proc. normos). Viso birželio mėn. kritulių kiekio norma sostinėje siekia 65 mm, o uostamiestyje – 54 mm.
Saulės spindėjimo trukmės reikšmė Lietuvoje (dėl didelio debesuotumo ir dažno lietaus) buvo mažesnė nei pusės mėnesio daugiametė reikšmė (38 proc.). Vilniuje pasiekta 34 proc., o Klaipėdoje – 46 proc. normos.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, antrosios mėnesio dalies temperatūra ir kritulių kiekis turėtų būti artimi 1991–2020 m. laikotarpio vidurkiui“, – skelbė meteorologai.
Paveiksle: oro temperatūros anomalijų grafikas. Raudona spalva rodo šiltesnius už vidurkį laikotarpius, o mėlyna – šaltesnius. Apatinė ir viršutinė pilkšvo ploto riba rodo atitinkamos dienos žemiausią ir aukščiausią oro temperatūrą. Taip pat, prisiartinę galite matyti užfiksuotą kritulių kiekį atitinkamame mieste.
Anot meteorologų, birželio pirmasis dešimtadienis buvo šiltesnis ir drėgnesnis nei vidutiniškai. Dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 16,8 laipsnio šilumos (teigiama 1,3 laipsnio anomalija). Vėsiausia Laukuvoje ir Šalčininkuose (16 laipsnių), o šilčiausia – Ventėje (17,6 laipsnio ).
Aukščiausia oro temperatūra (28,1 laipsnio ) užfiksuota birželio 7 d. Ventėje, o žemiausia (2,3 laipsnio) – dešimtadienio birželio 1 d. Molėtuose.
Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje siekė 26,5 mm (177 proc. standartinės klimato normos (SKN). Mažiausiai kritulių iškrito Šalčininkuose (4,9 mm), o daugiausiai – Raseiniuose (50,8 mm).
Praėjusį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai spindėjo 87,3 val. (85 proc. SKN): nuo 73,8 val. Vilniuje iki 106,1 val. Nidoje.
Prognozuojama, kad birželio oro temperatūra bus iki 1 laipsnio aukštesnė už SKN, o kritulių kiekis artimas SKN (SKN: 15,9 °C ir 68 mm).
Prognozuojama, kad liepos pirmoje pusėje oro temperatūra bus iki 1 laipsnio aukštesnė už SKN, o kritulių kiekis iki 5 proc. mažesnis už SKN.
Artimiausių dienų prognozė
„Yra kam dabar per šalta, bet jau greitai bus kažkam per karšta. Tiek praėjęs savaitgalis, tiek šis pirmadienis šiluma nepasižymėjo. Be to, galėjo labai erzinti dažnas trumpas lietus. Gera žinia, jog po labai vėsaus antradienio orai palaipsniui atšils. Ateinantį savaitgalį striukų jau nebereikės“, – mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Anot jo, prognozuojama tokia temperatūra:
Trečiadienį – iki 16–21 laipsnio;
Ketvirtadienį – iki 18–23 laipsnių;
Penktadienį – iki 20–25 laipsnių;
Šeštadienį galima tikėtis maždaug iki 22–27 laipsnių;
Sekmadienį preliminariai temperatūra gali pakilti iki 25–30 laipsnių.
„Tik pajūrio ruožą šiluma palepins ne taip stipriai. Šios prognozės dar koreguosis, todėl tiems, kam aktualūs savaitgalio orai, siūlau kasdien sekti pačias naujausias prognozes“, – patarė G. Valaika.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba trečiadienio naktį daug kur prognozuoja trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 16 d. šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Žymesnis kilimas, iki 22–34 cm per parą, stebimas vakarinėje dalyje. Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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