Orai: savaitė bus debesuota, bet šilta

2025-12-15 16:39
Karolina Konopackienė (ELTA)

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus debesuoti, daugiausia sausi ir gana šilti orai, o temperatūra dienomis sieks kelis laipsnius šilumos, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė.

Pasak jos, antradienio naktį daug kur bus debesuota, be žymesnių kritulių.

„Drėgnose vietose pašalus susidarys plikledis, o  kai kur, daugiausia pietrytiniuose, pietiniuose rajonuose, suboluos rūkas“, – pažymi T. Kaunienė. Naktį vyraus pietvakarių, pietų vėjas, kurio gūsiai sieks 6–11 m/s. Tuo metu termometrai paryčiu rodys nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.

Dieną dangus daug kur bus debesuotas, pietvakariniuose rajonuose – su pragiedruliais. Kritulių tikimybė visai sumenks. Vėjas laikysis pietvakarių, pietų, 5–10 m/s, o aukščiausia temperatūra sieks 1–6 laipsnius šilumos.

Trečiadienį debesų padaugės, tačiau kritulių tikimybė išliks menka.

„Pūs nestiprus pietinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną oras vėl sušils iki 1–6 laipsnių“, – teigia sinoptikė.

Ketvirtadienį dangus bus daugiausia debesuotas, kritulių nenumatoma. Pasak T. Kaunienės, oro temperatūra tiek naktį, tiek dieną taip pat išliks teigiama.

„Temperatūra naktį didesnėje krašto dalyje nedaug nutols nuo 0 laipsnių, tik pajūryje bus apie 2–4 laipsnius šilumos. Dieną šalyje vyraus 2–5 laipsnių šiluma, pajūryje bus laipsniu kitu šilčiau“, – prognozuoja ji.

Atėjus penktadieniui, Lietuva atsidurs Atlanto ciklono pakraštyje.

„Žymesnių kritulių dar neturėtume sulaukti, tik pietų, pietvakarių vėjas sustiprės iki 7–12 m/s. Temperatūra naktį daug kur, išskyrus pajūrį, dar laikysis artima 0 laipsnių, o dieną visą kraštą užplūs jau 4–8 laipsnių šiluma“, – sako sinoptikė.

Tuo metu šeštadienis bus gana šiltas, su nedideliu lietumi, o sekmadienis – kiek vėsesnis ir sausesnis.

