Orlauskas sukėlė audrą: žmogaus mirtį susiejo su Kapčiamiesčio poligonu

Politikas taip pat paviešino, kaip teigiama, KAM laiško nuotrauką bei vaizdo įrašą, kuriame asociacijos „Kapčiamiesčio bendruomenės giria“ vadovas T. Ramanauskas kalba apie gegužės 13 dieną mirusį vietos gyventoją.
„Tragedija! Kapčiamiestyje pirmoji mirtis nuo poligono stūmėjų rankos!
Štai šitą laišką iš krašto apsaugos ministerijos gavęs 73 metų Kapčiamiesčio gyventojas, susmuko nebaigęs jo atplėšti ir mirė!
Žinomas vietinis žmogus, muzikantas iki paskutinės savo gyvenimo minutės negalėjo patikėti, kad Lietuvos valdžia atims jo tėviškę!!!
Tokius laiškus apie nuosavybės atėmimą jau gauna Kapčiamiestyje nuosavybę turintys Lietuvos žmonės ir jų yra virš 600, nors oficialiai ministras Kaunas, prezidentas Nausėda ir kiti sakė, kad tai tik 13 sodybų!!!
Didžiagirių ir žmonių žudikai siautėja! Dalinkitės kas galit!“ – savo feisbuke rašė A. Orlauskas.
Į šiuos pareiškimus netrukus sureagavo Ausma Miškinienė. Lazdijų rajono savivaldybės merė savo feisbuko paskyroje paskelbė, kad oficialių duomenų, siejančių gyventojų mirtis su poligono steigimo procesu ar ministerijos laiškais, nėra.
„Baimė yra galingas įrankis, tačiau tiesa – dar galingesnis. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje plintantys gandai apie mirtis Kapčiamiesčio seniūnijoje peržengė visas ribas, todėl būsiu atvira.
Pirmiausia noriu pareikšti nuoširdžią užuojautą šeimoms, neseniai netekusioms savo artimųjų. Kiekviena netektis yra labai jautrus ir skaudus įvykis, todėl apie tokius dalykus būtina kalbėti itin atsakingai – remiantis faktais, o ne prielaidomis ar gandais.
Savivaldybė neturi jokios oficialios informacijos ar duomenų, kurie leistų sieti šias netektis su Krašto apsaugos ministerijos siųstais laiškais ar Kapčiamiesčio poligono steigimo procesu. Mano nuomone tokios sąsajos, daromos be įrodymų, yra neatsakingos ir labai skaudžios.
Turima statistika tokių sąsajų taip pat nepatvirtina, todėl jas vertinu, kaip dezinformaciją.
Visoje Kapčiamiesčio seniūnijoje 2023 m. mirė 20 žmonių, 2024 m. – 34, 2025 m. – 24, 2026 m. – 6 žmonės. Mirusiųjų amžiaus vidurkis šiais metais svyravo nuo 72 iki 82 metų. Pačioje poligono teritorijoje 2023 ir 2024 m. mirė po 5 žmones, 2025 m. – 1 žmogus, 2026 m. – 2 žmonės.
Mano žiniomis, minimos netektys yra susijusios su natūraliomis priežastimis, garbiu amžiumi ir ilgalaikėmis sveikatos problemomis. Todėl labai apmaudu, kai asmeninės šeimų tragedijos viešojoje erdvėje tampa priemone kurti nepagrįstą paniką ar manipuliuoti pačia jautriausia tema.
Didžioji dalis rajono gyventojų supranta valstybės gynybos poreikius ir poligono svarbą, tačiau natūralu, kad dalis žmonių jaučia nerimą dėl savo ateities, turto ir gyvenimo pokyčių. Padidinto streso ir nežinomybės fonas kuria palankią terpę plisti panašiems gandams.
Kviečiu bendruomenę susitelkti, kliautis kritiniu mąstymu ir nepasiduoti provokacijoms. Tik būdami atsakingi už tai, ką sakome ir kuo dalinamės, įveiksime visus iššūkius ir tapsime stipresni“, – rašė merė.
Diskusijos dėl planuojamo Kapčiamiesčio poligono tęsiasi jau kurį laiką. Dalis gyventojų baiminasi dėl galimų gyvenimo pokyčių, turto klausimų bei nežinomybės, o valdžios atstovai akcentuoja valstybės gynybos poreikius ir strateginę projekto svarbą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)