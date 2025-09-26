Pagalba nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams

Sunku įvertinti įvykius
Pasak Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Ritos Grigalienės, nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams gali būti sunku įvertinti, kas įvyko, suprasti savo emocijas ir nuspręsti, kaip reikėtų elgtis toliau, todėl jiems reikalingas ne tik artimųjų dėmesys, supratimas ir palaikymas, bet ir itin profesionali ir laiku suteikta specialistų pagalba.
„Seksualinis smurtas yra viena iš labiausiai traumuojančių smurto rūšių, tad itin svarbu, kad nukentėjusiajam būtų suteikiama profesionali pagalba, kiek įmanoma labiau apsaugant nuo papildomų neigiamų išgyvenimų. Siekiant tai įgyvendinti, visos reikiamos paslaugos nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams yra sutelktos po vienu stogu. Svarbiausia, kad žmonės laiku atpažintų nukentėjusį vaiką ir kreiptųsi pagalbos“, – sako R. Grigalienė.
Viskas vienoje vietoje
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pabrėžia, kad Specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus svarbiausias siekis – apsaugoti vaiką nuo pakartotinio traumavimo.
„Seksualinis smurtas išlieka viena skaudžiausių smurto rūšių. Šiais metais jau gavome pranešimus dėl daugiau nei 300 vaikų, galbūt patyrusių seksualinį smurtą. Teikiant pagalbą nukentėjusiems vaikams ypač svarbu kiek įmanoma labiau apsaugoti juos nuo neigiamų išgyvenimų, tad visos reikiamos paslaugos yra teikiamos vienoje vietoje“, – sako I. Skuodienė.
Pagalbą teiks visiems
Specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms skyriuje po vienu stogu gali būti atlikti visi baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai: smurtą patyrusio vaiko kūno apžiūra, vaiko apklausa su psichologu vaikui draugiškoje aplinkoje, teikiama psichologinė pagalba vaikui ir jo atstovams.
Svarbiausia, kad žmonės laiku atpažintų nukentėjusį vaiką ir kreiptųsi pagalbos.
Šiuo metu toks skyrius yra vienintelis Lietuvoje ir veikia tik Vilniuje. Tačiau užtikrinama, kad vaikai, nukentėję nuo seksualinio smurto, gali gauti paslaugas atvykę iš visos šalies. Esminis vaiko teisių gynėjų ir kitų institucijų tikslas – kiek įmanoma greitesnis kelias nuo nukentėjusio vaiko identifikavimo iki visos reikalingos pagalbos suteikimo vaikui ir šeimai.
Namus primenantys kambariai
Pirmiausia atvykusius vaikus ir jų atstovus vaiko teisių gynėjai palydi į priėmimo kambarį. Tai jaukus, namų aplinką primenantis kambarys, kuriame vaikai gali be papildomo streso laukti tyrimo pradžios. Kambariuose yra žaislų, knygų, pritaikytų įvairaus amžiaus vaikams ir jaunuoliams.
Skyriuje įrengtas vaikų apklausų baudžiamajame procese kambarys. Čia dirbantys specialių žinių ir pasiruošimo turintys psichologai gali padėti apklausti vaiką ikiteisminio tyrimo metu vaikui draugiškoje aplinkoje. Šiame kambaryje yra aukštos kokybės mikrofonas ir vaizdo kamera, vaizdas realiuoju laiku transliuojamas į teismo posėdžių salę. Be to, skyriuje įrengtas ir stebėjimo kambarys, kuriame stebima vaiko apklausa ir per mikrofoną užduodami klausimai kitame kambaryje esančiam psichologui. Taip užtikrinama, kad vaikas nebendrautų su proceso dalyviais tiesiogiai, o turėtų kontaktą tik su psichologu.
Įrengtas medicinos kambarys, kuriame teismo medicinos ekspertai gali atlikti vaiko kūno apžiūrą. Siekiama, kad erdvė būtų draugiška vaikui ir keltų kuo mažiau nerimo. Psichologų konsultacijų kambariai įrengti taip, kad vaikas jaustųsi kiek įmanoma saugiau kalbėdamas ir atsiverdamas apie sudėtingus išgyvenimus.
Kiekvieno istorija skirtinga
Vaiko teisių gynėjų vadovė pastebi, kad kiekvieno vaiko istorija yra skirtinga. Todėl visiems vaikams vienoje vietoje suteikiama būtent jiems reikalingiausia pagalba. Be to, visuomet skiriama dėmesio vaiką paruošti apžiūrai, apklausai ir emocinei, psichologinei savijautai po būtinų baudžiamojo proceso veiksmų.
Tarp intensyvių konsultacijų ar kitų sudėtingų veiksmų vaikas gali pailsėti laisvalaikio erdvėje. Čia yra žaidimų, knygų, pliušinių žaislų, kurie padeda nusiraminti ar susikaupti. Vaikas laiką čia gali leisti vienas arba su artimu žmogumi.
Teikiant pagalbą nuo seksualinio smurto nukentėjusiam vaikui svarbu suprasti ir empatiškai atliepti vaiko tokiomis akimirkomis patiriamas stiprias emocijas. Dėl to su vaikais dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kuriais vaikui lengviau pasitikėti, jaustis saugiai ir kalbėti apie skaudžius išgyvenimus.
Kilus klausimų, kviečiame žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
Naujausi komentarai