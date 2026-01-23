Suomija sugriežtino poziciją: jokių socialinių tinklų ar išmaniųjų telefonų vaikams

Naujosios taisyklės, kurias parengė Sveikatos ir socialinės gerovės instituto (THL) ir Nacionalinė švietimo agentūra, buvo paskelbtos ketvirtadienį.
Institucijos rekomenduoja nepirkti jaunesniems nei 13 m. vaikams išmaniųjų telefonų ir neleisti jiems naudotis socialiniais tinklais. Rekomendacijos taikomos vaikų laisvalaikiui ir negalioja darant namų darbus ar atliekant kitas su mokykla susijusias užduotis.
Vaikams iki dvejų metų rekomenduojama visiškai neleisti naudotis ekranus turinčiais skaitmeniniais prietaisais, 2–10 m. vaikams rekomenduojama prie ekranų praleisti ne daugiau kaip vieną valandą per dieną, o 11–13 m. vaikams – iki dviejų valandų.
Raginama vaikams leisti žaisti žaidimus, žiūrėti televizijos laidas, vaizdo įrašus ir filmus paisant nustatytų amžiaus ribojimų, kad būtų išvengta žalingo turinio poveikio.
Šios rekomendacijos yra griežtesnės už praėjusį rudenį paskelbtą dokumento projektą, kuriame buvo kalbama vien apie socialinių tinklų draudimą. Tuomet pasiūlymas sulaukė išskirtinai daug tėvų komentarų – daugiau nei 6 tūkst., kurių dauguma apribojimams pritarė. Mokslininkai ir ekspertai taip pat ragino priimti griežtesnes rekomendacijas.
Šiemet THL planuoja parengti rekomendacijas 14–18 m. paaugliams.
Ministras pirmininkas Petteris Orpo taip pat paragino uždrausti socialines medijas vaikams iki 15 metų. Šiuo metu jo kabinetas šia tema rengia pirminę ataskaitą.
Anot YLE šaltinių, vyriausybė siekia kuo greičiau išspręsti šį klausimą. Dabartinio parlamento kadencija baigsis 2027 m. pavasarį.
Socialinių tinklų poveikį tyrusi paauglių medicinos docentė Silja Kosola tvirtina, kad jau seniai laikas imtis veiksmų.
„Mes vykdome nekontroliuojamą eksperimentą su žmonėmis. Suomija yra skaitmeniniu požiūriu itin pažangi šalis, mes davėme telefonus labai mažiems vaikams. Nežinau kitos šalies, kurioje pirmokai turėtų savo išmaniuosius telefonus“, – S. Kosola sakė YLE.
Kaip skelbta, Australija praėjusį mėnesį tapo pirmąja pasaulio šalimi, uždraudusia socialinius tinklus jaunesniems nei 16 m. vaikams. Danija sausį paskelbė uždrausianti socialinius tinklus vaikams iki 15 metų.
Susirūpinimą dėl prie ekranų praleidžiamo laiko ir socialinių tinklų poveikio psichinei vaikų sveikatai išreiškė ir Jungtinės Karalystės vyriausybė. Šalies parlamento aukštesnieji rūmai šią savaitę balsavo už draudimą naudotis socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 m. vaikams.
