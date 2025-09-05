Panevėžyje oficialiai atidaryta nauja irklavimo bazė Nevėžio pakrantėje

Anot jos, tai simbolinis projekto „Saugūs vandenyje“ finišas. Naujoje irklavimo bazėje bus vykdomos treniruotės, plaukimo pamokos, edukacijos vaikams.
Pranešime teigiama, kad 280 kv. m ploto irklavimo bazė su elingu skirta ne tik sportininkams, bet ir Bendruomeninių globos namų globotiniams ir vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.
Bazė aprūpinta šiuolaikiškomis baidarėmis, įranga, pritaikyta žmonėms su negalia, įrengtas lieptas, automobilių stovėjimo vietos.
„Panevėžys sistemingai investuoja į aplinką, kurioje kiekvienas žmogus turi galimybių augti ir jaustis svarbus. Irklavimo bazė – tai daugiau nei sporto objektas. Tai bendrystės, įtraukties ir pasitikėjimo savimi vieta, kurioje kiekvienas vaikas gali atrasti savo stiprybes, mokytis saugaus elgesio, kurti santykį su gamta ir bendruomene“, – pranešime cituojama Panevėžio merė Loreta Masiliūnienė.
Atidarymo juostelę perkirpo Panevėžio merė L. Masiliūnienė ir Panevėžio sporto centro direktorius Saulius Raziūnas.
Pasak savivaldybės, galimybė įrengti naują irklavimo bazę atsirado vykdant tarptautinį projektą „Saugūs vandenyje“, finansuojamą pagal 2021–2027 metų Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos programą.
Naująją bazę administruos Panevėžio sporto centras.
Kaip rašė BNS, irklavimo bazės Nevėžio pakrantėje pastatymas kainavo daugiau nei 502 tūkst. eurų su PVM. Irklavimo bazės statybos darbus atliko bendrovė „Aukštaitijos ranga“.
