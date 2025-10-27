Pasieniečių profsąjungos vadas pasakė visą tiesą: balionai fiziškai nenuleidinėjami, nes nėra su kuo

„Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) prieš balionus praktiškai nieko, be kriminalinės žvalgybos, negali padaryti: priemonių juos pastebėti, identifikuoti, kad tai kontrabandininkų leidžiamas balionas, arba jo numušti pasieniečiai neturi“, – teigė Ž. Kalpokas.
Dabar, kai krizė įsisiūbavo visu pajėgumu, profesinės sąjungos vadas su nuostaba stebi tam tikrų politikų pasisakymus.
„Ypač, buvusios vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės pasisakymą, kai ji feisbuko postuose mušasi į krūtinę, kiek ji daug visko padarė, ir kaip dabartinė Vyriausybė nesusitvarko. Tai iš tikrųjų problema yra sena, tik į ją nebuvo pakankamai atkreipta dėmesio“, – teigė Ž. Kalpokas.
Jam apmaudu, kad jau praeita Vyriausybė žinojo apie problemą, bet jos iš esmės nesprendė.
„Paprastiems bepiločiams nuleisti pasieniečiai atitinkamos įrangos turi. Patikrinti, kiek bepiločių praskrenda per mūsų valstybės sieną yra labai sunku. Už oro erdvę atsako ne pasieniečiai, o karinės oro pajėgos. Labai didelis klausimas, ar jie mato dronus ir balionus.
Mano žiniomis, dabar pasienyje jau yra pastatytos tam tikros radiolokacinės stotys, ir yra bendradarbiaujama su pasieniečiais. Kokios ten ribos to, ką mes matome, ir ko nematome, čia jau turbūt niekas garsiai apie tai nekalbės, bet, kad yra didelių spragų su oro erdvės apsauga, kas liečia bepiločius orlaivius ir balionus, – tai taip“, – pripažino Ž. Kalpokas.
Apie priemones pastebėti ir siūlymus šaudyti
Pasieniečių profsąjungos vadovas pasakojo, kad, kai kontrabandininkai leisdavo tuos balionus netoli sienos, ir būdavo geras matomumas, pasieniečiai, kai juos pamatydavo, iš karto informuodavo karines oro pajėgas.
„Už oro erdvę atsakingi kariškiai, o ne pasieniečiai. Nors pasieniečiai vis tiek kovoja tiek su dronais, tiek su kontrabandininkų oro balionais. Šitoje vietoje, manyčiau, kad buvo reikalingas praeitos ir dar užpraeitos Vyriausybės įsikišimas, nes kariškiai stumdo nuo savęs, pasieniečiai irgi nieko padaryti negali, ir turime dabar tą, ką turime, kad dvi dienas iš eilės ir prieš tai dar vieną dieną stabdomas mūsų strateginio objekto – Vilniaus oro uosto darbas. Tai nėra normalu“, – sutiko Ž. Kalpokas.
Sofos ekspertams, kurie stebisi, kaip čia dabar pasieniečiai su automatiniais ginklais negali numušti tų balionų, pasieniečių profsąjungos atstovas atsako, kad čia ne Holivudo filmas.
„Pagal teisės aktus, mes galime numušinėti, tarkime, dronus arba balionus tik tada, kai jie kelia grėsmę. Gerai, tarkime jie kelia grėsmę Vilniaus oro uostui dėl orlaivių, bet tai jau yra šalies gilumoje. Antras dalykas, dabar jau tie balionai pasiekia ir aštuonių kilometrų aukštį, tai, kaip Jūs įsivaizduojate iš automato galima numušti balioną? Niekaip“, – kalbėjo Ž. Kalpokas.
Pasak jo, turi būti surastos kitos techninės priemonės.
„Tikiuosi, kad jų ieško, profesinė sąjunga į šitą dalyką neįtraukta, mes informacijos daug neturime, bet žinau, kad pastoviai vyksta susirinkimai, dalyvauja krūva institucijų, bet kažkodėl sprendimai vis nepriimami“, – sakė Ž. Kalpokas.
Ką reiškia, kai rašo „perėmė balioną“?
Pasieniečių profesinės sąjungos pirmininkas perklaustas patvirtino, kad niekas fiziškai tų kontrabandinių balionų „nenuleidinėjo, nes tokių priemonių neturi pasieniečiai“.
„Ir, kiek žinau, ir karinės oro pajėgos neturi tokių priemonių, kad jį fiziškai nuleistų. Ten, kai kalba apie kažkokius šaudymus, kaip mėgstu pasakyti, teisės aktus priima, bet realus jų įgyvendinimas yra neįmanomas“, – teigė Ž. Kalpokas.
Ką tuomet reiškia, kai VSAT pranešime parašo, kad pasieniečiai „perėmė balioną“?
„Nusileidusį perėmė, pagal lokaciją surado, ir greičiausiai sulaikė atvykusį pasiimti krovinio asmenį“, – paaiškino Ž. Kalpokas.
Tai apie kokius šaudymus galima kalbėti?
Jis tikisi, kad pirmadienį „dideli žmonės“ vis dėlto suras sprendimą šioje situacijoje. Profsąjungos vadovas teigė, kad čia Vyriausybė turi nuspręsti, kokia institucija bus atsakinga už kovą su tais balionais.
„Pagal dabartinius teisės aktus, už oro erdvę atsakingos kariuomenės oro pajėgos. Labai keistai gaunasi, kodėl pasieniečiai turi gaudyti dronus, balionus? Jeigu vis dėlto šita funkcija būtų paskirta pasieniečiams, tai pasieniečiai turi būti aprūpinami atitinkama įranga, ir turi būti apmokyti“, – sakė Ž. Kalpokas.
Realybė labai greitai keičiasi
Pasak pasieniečių profsąjungos vado, realybė su kontrabandininkų balionais labai greitai keičiasi.
„Anksčiau balionus leisdavo prie sienos. Jeigu geras matomumas, jeigu diena, jeigu termovizorius netoli pastatytas, tai mes galėdavome fiziškai matyti. Bet dabar, kiek žinau, leidžia iš Baltarusijos gilumos, toliau nuo sienos, nakties metu, ir be įrangos kažką pamatyti neįmanoma. Jis dabar, kiek girdėjau, gali ir 8 km aukštį pasiekti, o šiaip – 3-5 km aukštyje. Tai apie kokius šaudymus galima kalbėti? Mes vis dėlto gyvename taikos metu, nesvarbu kokia būtų geopolitinė situacija. Antras dalykas, numušinėjant oro balioną, vis dėlto ten yra krovinys, reikia įvertinti, kad krentantis krovinys kažko nesužalotų arba nesugadintų kažkieno turto“, – kalbėjo Ž. Kalpokas.
Pasieniečių profsąjungos vadas pasakojo, kad meteorologinio baliono skridimo kryptis priklauso nuo vėjo.
„Apskaičiuojama, kokia kryptimi paleisti, kontrabandininkai ten įtaiso prietaisą su GPS signalu arba su SIM kortele, ir kai balionas pradeda leistis arba nusileidžia tiesiog aktyvuojama lokacija ir jie tada žino, kur atvažiuoti pasiimti“, – pasakojo Ž. Kalpokas.
Tai nėra tik apie kontrabandą
Profsąjungos vadas dalinosi, kad jie dar 2024 m. kovą viešai išplatino savo poziciją, kad reikėtų keisti požiūrį į kontrabandininkus.
„Labai ilgą laikotarpį visuomenėje buvo ganėtinai didelė tolerancijos riba asmenims, kurie užsiiminėja kontrabanda, esą tai nekaltas „versliukas“. O, jeigu mes pasižiūrėtume truputėlį įdėmiau, tai be baltarusių pasienio tarnybos, kuri yra prie Baltarusijos KGB, niekas pasienyje nevyksta. Yra naivu tikėtis, kad šitie balionai vyksta be jų pasieniečių žinios, tai yra be Lukašenkos režimo palaikymo“, – kalbėjo Ž. Kalpokas.
Pasieniečių profesinės sąjungos vadas aiškino, kad iš to pelnosi ir mūsų kontrabandininkams, ir A. Lukašenkos režimas.
„Baltarusijoje yra pristatyta pilna cigarečių fabrikų, ir pagaminamų cigarečių kiekis yra tikrai daug didesnis negu jiems reikia šalies viduje. Kaip, tarkime, kažkur Pietų Amerikoje Vyriausybės iš narkotikų gauna pinigus, taip Lukašenkos režimas gauna pinigus iš cigarečių. Bet tuo pačiu testuojama mūsų valstybės sienos pažeidžiamumas. Tai, kas vyksta paskutinėmis dienomis, galima traktuoti kaip hibridinę arba teroristinę ataką. Tai yra ne tik kontrabanda“, – kalbėjo Ž. Kalpokas.
Jis nuogąstavo, kad, jeigu dabar kontrabandininkai tokiu būdu gabena tik cigaretes, tai ateityje situacija gali dar komplikuotis.
„Aš manau, kad tie patys Baltarusijos pasieniečiai turi atitinkamų svertų padaryti, kad jie pervežinėtų kažkurią dieną bet ką – sprogmenis, ginklus, dar kažką, ir siųstų tuos pačius balionus, kad sukeltų dar didesnį chaosą tarp mūsų piliečių“, – kalbėjo Ž. Kalpokas.
Su profsąjungos lyderiu „Delfi“ kalbėjosi posėdžiaujant Nacionalinei saugumo komisijai. Šiuo metu jos posėdis jau baigėsi. Plačiau apie sprendimus skaitykite čia.
