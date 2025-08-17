 Pasienyje su Baltarusija apgręžti aštuoni neteisėti migrantai

2025-08-17 08:29
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti aštuoni neteisėti migrantai, sekmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija apgręžti aštuoni neteisėti migrantai / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 43 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai penktadienį neįleido 134 neteisėtai į šalį norėjusių patekti asmenų.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei tūkstantis migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti beveik 24 tūkst. migrantų.

