2025-11-28 10:34
ELTOS inf.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė patvirtino  kitų metų stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinės eilės sudarymo tvarką, pagal kurią minimalūs reikalavimai nesikeis, penktadienį pranešė ministerija.

Patvirtinta kitų metų stojančiųjų į aukštąsias mokyklas tvarka / A. Ufarto/BNS nuotr.

Norintys studijuoti aukštosiose mokyklos turės būti išlaikę bent tris valstybinius brandos egzaminus (VBE) – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną pasirenkamą. Trijų arba dviejų stojant į menus egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turės būti ne mažesnis kaip 50 balų stojant į universitetą ir 41 balas stojant į kolegiją.

Kaip ir šiemet, skaičiuojant konkursinį balą, lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos bendrojo kurso VBE bus dauginami iš 0,7 koeficiento. Tuo metu išplėstinio kurso VBE rezultatams koeficientas nebus didinamas.

Taip pat šiemet brandos atestatą gavusių abiturientų konkursinis balas bus skaičiuojamas be papildomų 10 taškų.

Aukštosios mokyklos iki birželio 1 dienos paskelbs minimalų stojamąjį konkursinį balą, kurį turės pasiekti visi norintieji į jas įstoti, o stojantieji iš socialiai jautrios aplinkos ir toliau galės pretenduoti per antrąją konkursinę eilę.

