Nuo 2026-ųjų – didesni atlyginimai ir mokslo darbuotojams

Seimas patvirtino didesnius pareiginės algos koeficientus, nei siūlė Vyriausybė pirminiame projekte.
Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė pabrėžė, kad įstatymas įsigalios ne nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., o nuo sausio 1 d.
„Buvo intensyviai ieškoma visoms šalims priimtino darbo užmokesčio didinimo varianto.
Toks variantas buvo surastas. Labai svarbu atliepti mokslo darbuotojų lūkesčius. Kviečiu pritarti“, – ragino J. Šukevičienė.
Pakeitimais įtvirtinti tokie mokslininkų pareiginės algos koeficientai: instituto direktoriaus – 2,07–3,68; instituto mokslinio sekretoriaus – 1,56–2,96; vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1,78–3,20; vyresniojo mokslo darbuotojo – 1,56–2,49; mokslo darbuotojo, mokslininko stažuotojo – 1,56–1,89; jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1,47–1,75.
Didės ir aukštosiose mokyklose dirbančių dėstytojų, mokslo ir neakademinių darbuotojų darbo užmokesčio fondas. Kadangi aukštosios mokyklos yra autonomiškos, jos pačios nustato darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.
Kitais metais iki 1 798 eurų didės ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis.
