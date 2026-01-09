Paviešinus šauktinių sąrašą, sutriko šią informaciją skelbianti interneto svetainė

Į šių metų sąrašą iš viso įtraukti 42 556 jaunuoliai, dar 3,8 tūkst. jaunuolių į tarnybą užsirašė savo noru.
Iš jų į tarnybą šiemet planuojama pašaukti iš viso apie 5 tūkst. asmenų. Pasak kariuomenės, 3 870 jaunuolių atliks 9 mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą, 90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, – 3 mėnesių tarnybą.
Pašauktų 650 karo prievolininkų tarnaus 160–200 dienų pagal jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programas: 340 jų tarnaus Lietuvos kariuomenės padaliniuose, 310 – Lietuvos karo akademijoje. Tuo metu dar apie pusė tūkstančio jaunuolių bus pašaukti į 90–120 dienų trukmės tarnybą pagal pagrindinio karinio rengimo arba karinės specialybės suteikimo programas, kurios bus vykdomos per 3 metus.
Be jau įprastų tarnybos vietų, šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą bus galima atlikti Specialiųjų operacijų pajėgose ir Karinių jūrų pajėgų Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyboje. Taip pat bus tęsiamos praėjusiais metais pradėtos programos LDK Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų batalione bei Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje.
Be to, į šaukiamųjų sąrašą patekę jaunuoliai gaus piniginę išmoką, kuri sieks nuo 5 283,60 iki 7 503,60 euro, o nusprendę tarnybą atlikti pirmumo tvarka gaus didesnę piniginę išmoką – nuo 5 616,60 iki 8 169,60 euro.
ELTA primena, kad šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kuria siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal šią tvarką, atlikti karinę prievolę jaunuoliai bus kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18–22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18–23 metai.
Atnaujinta tvarka numato, kad jaunuoliai apie šaukimą sužinos dar būdami 17 metų, kai jiems bus atlikta sveikatos patikra. Gavę šaukimą jie į aukštąsias mokyklas negalės stoti tol, kol neatliks karinės tarnybos.
Tiesa, jaunuoliai, kurie dėl sveikatos problemų šaukiami nebūtų, galėtų stoti į aukštąsias mokyklas. Įstojusieji į universitetus galės pasirinkti akademines atostogas ir atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, po kurios turės galimybę grįžti tęsti studijų.
Vis tik, studentams, kurie į aukštąsias mokyklas įstojo dar iki jų įtraukimo į karo prievolininkų sąrašą, išliks galimybė tarnybą atidėti. Norą pareiškę studentai ar baigę aukštąsias mokyklas galės rinktis nuo 160 iki 200 dienų trunkančią tarnybą pagal Jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programą, kuri bus vykdoma dalimis per ne ilgesnį nei trejų metų laikotarpį, arba trumpesnes – nuo 90 iki 120 dienų – programas pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas mokymo schemas.
Pernai paskelbus karo prievolininkų sąrašus iš viso planuota pašaukti beveik 3,9 tūkst. jaunuolių, sąrašą sudarė apie 25,1 tūkst. asmenų.
