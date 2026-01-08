Šauktiniai sulauks didelių naujovių

Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione Dominykas Saulis tarnauja jau keturis mėnesius.
„Keliamės šeštą ryto, mankšta būna aikštėje“, – pasakojo jaunesnysis eilinis Dominykas Saulis.
Už rankos vesti nereikėjo – vaikinas su draugu atvyko savo noru, kaip dar mažiausiai 3 tūkstančiai jaunuolių. Tarp jų – ir Dominyko draugas.
„Mes su juo nuo pat pirmos klasės esame kartu, tai baigę dvyliktą susitarėme. Jis nežinojo, ką veiks po mokyklos, o aš norėjau save išbandyti“, – sakė jaunesnysis eilinis Dominykas Saulis.
Penktą mėnesį tarnyboje skaičiuoja ir Mantas. Pirmos savaitės, pasak jo, lengvos nebuvo.
„Buvo tas svarstymas – ar vertėjo, ką tu čia darai ir panašiai. Visgi gal būtum išvengęs, gal nebūtų pašaukę. Bet tai tik pirmos trys savaitės, paskui prisitaikai ir viskas „čiki piki“, – teigė jaunesnysis eilinis Mantas Miliukas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Trečiadienį sudarytas naujas šauktinių sąrašas. Vieno mygtuko paspaudimu būsimus karo prievolininkus atrenka kompiuterio programa.
Šiemet sąraše – daugiau nei 42 tūkstančiai jaunuolių, beveik dvigubai daugiau nei pernai. Tarnauti bus pakviesti kone 4 tūkstančiai.
„Į šį sąrašą pateko karo prievolininkai nuo 17 iki 22 metų. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad 17-mečiai bus šaukiami tik jiems sukakus 18 metų“, – aiškino Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.
Šiemet įsigaliojo nauja šaukimo tvarka – įtraukiami 17-mečiai. Jie bus kviečiami tarnauti iškart po mokyklos baigimo.
„Apie mokslus negalvojau, su universiteto komisija išsiaiškinau, davė man akademines atostogas ir džiaugiuosi čia būdamas“, – sakė jaunuolis.
Naujovė ir tai, kad tarnybos dėl studijų atidėti nebebus galima. Tačiau ministras džiaugiasi, kad vengiančių tarnybos mažėja.
„Pagal 3–4 dienų duomenis buvo per 3 tūkstančių savanorių. Planuojame pakviesti beveik 5 tūkstančius“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Pernai tarnybai prireikė vos septynių prievolininkų, nes visi kiti norą atlikti tarnybą pareiškė savanoriškai. Viceministras viliasi, kad galbūt ir šiemet tarnybą užpildys vien savanoriai.
„Tikimės, kad didžiąją dalį sudarys pirmumo teisę pareiškę jaunuoliai ir matysime – galbūt ir nebus tų septynių, kaip praėjusiais metais“, – teigė krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.
Savanoriškai tarnybą galima atlikti iki 39 metų. Dar prieš sudarant sąrašus, išvakarėse prie kariuomenės skyrių formavosi savanorių eilės.
„Prieš dešimt metų buvo baimė, grėsmė ir jaunų žmonių kitoks požiūris. Paskutinės dienos įrodo, koks yra pilietiškas šių dienų jaunimas“, – sakė R. Kaunas.
Ministras pažymėjo, kad jaunimas suvokia geopolitines grėsmes.
„Galbūt iki šio laiko jauteisi toks, sakyčiau, vėjavaikis, be jokių problemų, bet dabar gauni atsakomybę pasirūpinti ne tik savimi, bet ir tėvyne“, – teigė M. Miliukas.
Nepaisant didelio noro tarnauti, kasmet tūkstančių prašymai būna atmesti dėl sveikatos problemų. Vis dėlto daliai suteikiama galimybė atlikti tarnybą.
„Esame sudarę sąlygas maždaug 50-čiai, kurių sveikata galbūt ribiškai neatitinka, bet kurie tikrai nori atlikti pareigą“, – sakė R. Kaunas.
Ateities planai – dar labiau didinti šauktinių skaičių ir plėsti kitas karo tarnybos formas, nors tam dar trūksta tiek infrastruktūros, tiek instruktorių.
„Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai yra viena iš tų sričių, kur jaunuoliai nori, matome tą norą, todėl mūsų tikslas – didinti šiuos skaičius“, – teigė K. Aleksa.
„Mūsų tikslas – kiekvienais metais po truputį auginti ir iki 2030 metų turėti apie 50 tūkstančių aktyvaus rezervo“, – sakė R. Kaunas.
Per 600 prievolininkų šiemet kviečiami tarnauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, dar apie 800 – įtraukti į pagrindinio karinio rengimo arba karinės specialybės suteikimo programas.
Dar 90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, pakviesti atlikti trijų mėnesių tarnybą.
Pirmieji šauktiniai į tarnybos vietas išvyks šių metų vasario 9 dieną.
„Pirmosios tarnybos vietos – Alytus ir Rukla: Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas Alytuje“, – informavo A. Balčiūnas.
Tarnyba trunka 9 mėnesius. Gerai įvertintiems jaunuoliams išmokama iki 8 tūkstančių eurų kompensacija, savanoriams ji didesnė – apie 10 tūkstančių.
Naujausi komentarai