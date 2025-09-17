Po klastingos ligos mirė vos 38-erių mokslų daktaras Arūnas Čmukas

Kaip pranešė kolegos, klastinga liga staiga ir netikėtai išsivedė agronomijos mokslų daktarą, iškilų mokslininką, dėstytoją A. Čmuką.
Velionis gimė Alytaus rajone, Simne. Mokėsi ir baigė Alytaus miesto XII vidurinę mokyklą, dabar Likiškėlių progimnaziją. Studijavo Marijampolės kolegijoje, dabartinėje Mykolo Riomerio universiteto Sūduvos kolegijoje, kurią baigė 2008 metais, vėliau studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje.
A. Čmukas 2023 metais VDU Žemės ūkio akademijoje sėkmingai apgynė mokslų daktaro disertaciją tema „Biologinių preparatų ir įsėlinių tarpinių pasėlių poveikis vasarinių rapsų agrocenozei“. Sukūrė šeimą, susilaukė sūnaus Augusto.
„Išėjo Arūnas Čmukas – žmogus, kuris savo gyvenimo pavyzdžiu buvo mums visiems. Jam rūpėjo mokslas, namai, šeima ir viskas, kas buvo aplink jį. Buvo auksinis žvejys. Arūnas labai džiaugėsi ir didžiavosi sūnumi Augustu. A. Čmukas mokėjo suderinti mokslą, darbą, laiką šeimai ir žvejybą. Mums visiems truks Arūno, kuris taip staiga išėjo... Nuoširdi užuojauta kolegoms, studentams, žmonai Neringai, sūnui Augustui, tėvams, artimiesiems, visiems pažinojusiems velionį. Tebus jam lengva gimtojo Simno žemelė, kurią jis taip mylėjo“, – su liūdesiu pranešė bičiuliai.
Atsisveikinimas
Su velioniu bus galima atsisveikinti rugsėjo 17 d. Alytaus r. sav. Simno m. laidojimo namuose nuo 10 iki 15 val.
Šv. Mišios rugsėjo 17 d. 14 val. Simno m. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje.
Karstas išnešamas 15 val. Laidojama Simno miestelio kapinėse.