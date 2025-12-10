Po protesto – LRT laidų vedėjos pareiškimas: pasijutau išvaryta iš Lietuvos žurnalistikos

Prie Seimo antradienį susirinko daugiau nei 10 tūkst. protestuotojų. Proteste buvo rodomos LRT laidos „Dalia Kutraitė kalbina“ ištraukos iš interviu su Algirdu Mykolu Brazausku, Rolandu Paksu ir Gediminu Vagnoriumi.
D. Kutraitė-Giedraitienė dėl, pasak jos, „mitingo organizatorių etikos nusižengimų ir savo sutryptos profesinės garbės ir orumo“ buvo priversta kreiptis į LRT Tarybą ir LRT Etikos kontrolierę.
„Po šiandien, gruodžio 9 d., įvykusio mitingo prie Seimo už laisvą žodį kaip žurnalistė ir televizijos laidų vedėja supratau, kad priešingai garsioms deklaracijoms, laisvo žodžio ir laisvos spaudos laikai Lietuvoje galutinai pasibaigė.
Žinodama, kad mitinge dalyvauja mano profesinė bendruomenė ir kai kurie mano kolegos, įsijungiau mitingo transliaciją LRT portale ir nustėrau netikėtai pamačiusi didžiuliame mitingo ekrane kažkada mano rengtų laidų „Dalia Kutraitė kalbina“ ištraukas – interviu su buvusiais politikais – G. Vagnoriumi, M. Brazausku ir R. Paksu.
Tai buvo trumpos ištraukos iš populiarios pokalbių laidos, kurios žanras ir koncepcija neturėjo jokių publicistikos ar politinių diskusijų tikslų, kurioje buvo kalbinami menininkai, verslininkai ir įvairių politinių pažiūrų politikai. Net ir su jais nekalbėjome apie politiką.
Šiuo atveju iš 100 pašnekovų selektyviai buvo pasirinktos ištraukos iš pokalbių su auditorijai nepriimtinais politikais. Neutralūs gyvenimiški pokalbiai buvo ne tik transliuojami priešiškai nusiteikusioje minioje, buvo pateiktos labai neigiamame kontekste, nes lygiagrečiai buvo rodomos ištraukos iš valstybei priešiškos po Sausio 13-osios okupavusios televiziją „Kaspervizijos“ laidų. Gal ir nebuvo visiems aišku, bet organizatoriams reikalinga emocija buvo sukurta“, – feisbuke rašė D. Kutraitė-Giedraitienė.
Žurnalistė teigė buvusi sugretinta su okupantais.
„Pasijutau įžeista ne tik kaip laidų rengėja, bet ir kaip tremtinė, atstovaujanti daug ko netekusiai tremtinių šeimai. Įdomiausia, kad patyriau tokį pat skaudų nevilties jausmą, kaip tada, kai buvom išvaryti iš Konarskio g. studijų. Pasijutau išvaryta iš Lietuvos žurnalistikos“, – pareiškė D. Kutraitė-Giedraitienė.
Anot jos, tai – piktdžiugiškas juodos manipuliacijos pavyzdys, „kai esamą turinį keičia šalia sukurtas kontekstas.“
„Iš teorijos: manipuliacija yra netiesioginis, dažnai apgaulingas ar slaptas būdas daryti įtaką kito žmogaus elgesiui, jausmams ir sprendimams naudojant emocinį spaudimą, kaltę, gąsdinimą ar kitas taktikas, neatsižvelgiant į kito žmogaus interesus ir jausmus“, – paaiškino žurnalistė.
Laidos „Dalia Kutraitė kalbina“ autorinės teisės priklauso LRT, tad D. Kutraitė-Giedraitienė teigė nerimaujanti, kad laidos LRT archyvuose bet kada gali būti panaudotos prieš pačius jų autorius.
„Šis juodos manipuliacijos pavyzdys žurnalistų bendruomenės mitinge prieš politikus už skaidrumą, dar kartą įrodė, kad gražiai skambantys šūkiai apie žiniasklaidos vertybes, etiką ir laisvę yra deklaratyvios, bet toli gražu netikros“, – savo įrašą užbaigė ji.
„Neatsako už interpretacijas“
Viena iš protesto organizatorių Žurnalistų profesionalų asociacija sureagavo į D. Kutraitės-Giedraitienės pasisakymus. Anot asociacijos, laidos ištraukos buvo pateiktos „siekiant parodyti visuomeninio transliuotojo raidos pavyzdžius, atskleidžiančius buvusį mažiau kritiško santykio su politikais ar valdžia kontekstą.“
„Gruodžio 9 d. žurnalistų bendruomenės ir Kultūros asamblėjos proteste prieš politikų ketinimus politizuoti visuomeninį transliuotoją buvo panaudoti archyviniai LRT laidų kadrai. Tarp jų buvo ir ištraukos iš Dalios Kutraitės laidų. Parodytos ištraukos iš archyvinių laidų atspindi įvairius LRT tarpsnius, atskleidžia, koks tam tikru laiku buvo visuomeninis transliuotojas. Archyvinės ištraukos buvo rodomos ne vertinant ar smerkiant konkrečius autorius, o siekiant parodyti visuomeninio transliuotojo raidos pavyzdžius, atskleidžiančius buvusį mažiau kritiško santykio su politikais ar valdžia kontekstą“, – skelbė Žurnalistų profesionalų asociacija.
Organizatoriai neatsako už individualias pateiktos vaizdo medžiagos interpretacijas.
Asociacija pažymėjo, kad šios iškarpos yra dalis visuomeninio transliuotojo istorijos.
„Apgailestaujame, jei šių archyvinių kadrų demonstravimas kam nors sukėlė neigiamų jausmų, tačiau organizatoriai neatsako už individualias pateiktos vaizdo medžiagos interpretacijas“, – teigė ji.
Primename, kad mitingą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“ žurnalistų bendruomenė organizavo drauge su Kultūros asamblėja, rašė BNS.
Protestas surengtas Seimui ėmusis pataisų, kuriomis būtų lengvinamas LRT vadovo atleidimas, ir jau priėmus sprendimą trejiems metams įšaldyti įstaigos biudžetą.
Mitingą organizuojantys žurnalistai teigė, kad pataisos dėl visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo yra antikonstitucinės, prieštarauja europinei teisei ir sudaro prielaidas politikams kištis į LRT turinį.
Organizatoriai reikalauja valdančiųjų atsitraukti nuo siūlymo keisti generalinio direktoriaus atleidimo tvarką ir inicijuoti rimtą diskusiją dėl LRT tarybos depolitizavimo, į ją įtraukiant žurnalistų organizacijas, žiniasklaidos ir teisės ekspertus.
