Žurnalistų profesionalų asociacija rengia protestą

„Pirmiausia jie atėjo LRT. Po to jie apribos kitą žiniasklaidą. Vėliau uždraus visus nepriklausomus kūrėjus, išvadinę kokiais nors užsienio agentais, galiausiai – užčiaups ir jus visus. Laisvo žodžio griovimas prasidėjo ir jis nebesustos. Mes sakome – šalin rankas!“ – „Facebook“ paskyroje skelbia asociacija.
Pasak jos, akcija Nepriklausomybės aikštėje vyks gruodžio 9-ąją. Daugiau informacijos žadama kitą savaitę.
Vilniaus savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas BNS patvirtino, kad miestas yra gavęs prašymą minėtu laiku išduoti leidimą iki 5 tūkst. žmonių susirinkimui Nepriklausomybės aikštėje.
„Mes gavome prašymą ir tas prašymas prieš išduodant leidimą bus derinamas su organizatoriais, tai bus daroma kitą savaitę“, – nurodė jis.
Prašymą pateikė su Žurnalistų profesionalų asociacija susijęs fizinis asmuo. Susirinkimo tikslas yra surengti protestą prieš žiniasklaidos užvaldymą.
Tikisi platesnių diskusijų
Tuo metu Interneto žiniasklaidos asociacija (IŽA) sako besitikinti, kad siūlymas lengviau atleisti LRT vadovę paskatins išsamesnes diskusijas apie transliuotojo valdymo ir finansavimo modelį, kuris atitiktų Europos Sąjungos (ES) gerąsias praktikas, Europos Komisijos (EK) nustatytas taisykles.
Pasak IŽA, visuomeninio transliuotojo misija turi būti tiksliai apibrėžta, privalo veikti nepriklausoma išorinė jo kontrolė, finansavimas turi būti susietas su realiomis sąnaudomis LRT misijai atlikti.
Be to, asociacija ragina užkirsti kelią komercinės veiklos kryžminiam subsidijavimui, suteikti įgaliojimus susigrąžinti permokas.
Su šiomis gairėmis susijusius konkrečius siūlymus IŽA žada pateikti centrinei valdžiai.
„Dar gruodį asociacija pateiks konkrečius pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, Kultūros ministerijai, kaip tobulinti LRT valdymo ir finansavimo modelį pagal europietiškas tradicijas, ir kvies politikus platesnei diskusijai. Taip pat prašome sprendžiant žiniasklaidos reglamentavimo klausimus tartis su žiniasklaidos organizacijomis“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime cituojama IŽA pirmininkė Lina Bušinskaitė.
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Audrys Antanaitis anksčiau BNS sakė, kad pateikimo stadiją Seime įveikęs „aušriečių“ siūlymas yra „skubotas ir pavojingas“.
Pataisos – dėl vadovo atleidimo kartelės
BNS rašė, kad R. Žemaitaičio inicijuotomis pataisomis siūloma lengvinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką, tam nustatant pusės transliuotojo tarybos balsų kartelę vietoje dabartinės dviejų trečdalių.
Pats politikas pripažino, kad svarstant projektą Seime reikės nustatyti, kad LRT vadovo atleidimui reikėtų daugiau nei pusės tarybos narių balsų, tai yra bent septynių iš 12.
Pati LRT taryba paragino išlaikyti dabartinę kartelę, kai generaliniam direktoriui atleisti reikia kvalifikuotos daugumos – aštuonių iš dvylikos balsų.
„Nemuno aušra“ taip pat siūlo, kad dėl įstaigos vadovo atleidimo būtų sprendžiama slaptu balsavimu.
Seimas valdančiųjų balsais įstatymo projektui po pateikimo pritarė ketvirtadienį, dabar jis bus svarstomas parlamento komitetuose.
Seimas šią savaitę taip pat nusprendė trejiems metams įšaldyti transliuotojo biudžetą. Tai reiškia, kad LRT 2026, 2027 ir 2028 metais bus skiriama 79,6 mln. eurų.
Dalis žiniasklaidos bendruomenės ir opozicija visa tai vadina nederamu politikų kišimusi į LRT veiklą, pastaroji dėl priimamų pokyčių žada kreiptis į Konstitucinį Teismą.
Naujausi komentarai