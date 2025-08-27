„Gėdos diena“ praėjo – kas toliau?

Politologas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis sako, kad bet koks mitingas, kurį inicijuoja visuomenė arba jos atstovai, yra sveikintinas, nes atspindi mūsų pilietiškumo lygį. Dalyvių gausa, argumentų aiškumas – tai pilietinės visuomenės raiškos galimybė ir netgi būtinybė, įsitikinęs profesorius.
„Blogiausia ta visuomenė, kur visi abejingi, nereaguoja į pokyčius ir mitingų nedaro. O čia susirinko daug žmonių, vadinasi, visuomenei svarbu, kas valdo, kaip valdo ir kokios tendencijos gali išryškėti, esant tokioms politinėms jėgoms“, – sako L. Bielinis.
Jis sutinka, kad iš vienos pusės tokie mitingai įneša chaoso, tačiau iš kitos, sako, išryškina problemas ir padeda jas efektyviau spręsti.
Sostinėje – protestas „Gėdos diena“
Reaguodamas į komentarus, esą „Gėdos diena“ – ne pilietinės visuomenės, o visuomenininko Andriaus Tapino protestas, profesorius sako, kad nė vienas protestas dar neįvyko be vedlio.
„Mitingai neištinka savaime. Nebūna taip, kad vienam šovė į galvą, kiti ėjo pro šalį ir staiga susibėgo. Būtina turėti šauklius, iniciatorius, vedlius. Mes galime ant jų pykti, galime mylėti. Pavyzdys – Vytautas Landsbergis. Vieni jį garbina, kiti nekenčia. Tačiau V. Landsbergis buvo daugelio pozityvių Lietuvos valstybės pokyčių iniciatorius. Taip ir su A. Tapinu. Jis inicijavo ir visuomenė atsišaukė. Jis neprivertė, jis pašaukė ir žmonės atėjo“, – pabrėžia L. Bielinis.
Komentuodamas pagrindinį mitingo tikslą – išreikšti nepasitenkinimą naująja koalicija, politologas sako, kad šioje koalicijoje esama neprognozuojamų politinių jėgų, kurios sujauks Lietuvos socialdemokratų partijos veiklą, o žmonės matys daugiau chaoso.
Europos Parlamento narys, socialdemokratas Vytenis Andriukaitis teigia, kad apskritai palaiko mitingų, protestų idėją, tačiau šiuo atveju sako jau nematantis nieko naujo.
„Kai koaliciją sudarė S. Skvernelio, R. Žemaitaičio ir mūsų partijos, taip pat vyko mitingas, tai čia nieko naujo“, – sako V. Andriukaitis.
Protesto „Gėdos diena“ eisena
Mitingo organizatoriai, kalbėdami apie tai, kas kelia didžiausią nepasitenkinimą, teigia, kad į koaliciją pasirinkti partneriai žemina Lietuvos politikos skaidrumo standartus. Tačiau V. Andriukaičio manymu, partneriai įtakos skaidrumo standartams neturi. Jis linkęs nukreipti kalbą, prisimindamas Lietuvos mitingų istoriją.
„Galbūt žmonės turi trumpą politinę atmintį. Mano politinė atmintis šiek tiek ilgesnė. 1993 m., kai į valdžią buvo išrinkta LDDP, vyko mitingai, buvo kalbama, kad tai grįžimas į Sovietų Sąjungą. Su Rolando Pakso istorija – vėl tas pats. Mitingų retorikoje yra daug bendrų dalykų“, – kalba V. Andriukaitis.
„Charakteringa, kad kai išrenkamas kairesnis Seimas, mitingų būna daugiau“, – priduria jis.
Kalbėdamas apie visuomenės nepasitenkinimą koalicija, jis teigia, kad tokią koaliciją nulėmė būtent visuomenės pasirinkimas. Pasak jo, alternatyvų nebuvo, nebent – mažumos Vyriausybė, bet dirbdami tokioje Vyriausybėje socialdemokratai esą negalėtų įgyvendinti savo tikslų.
Protesto „Gėdos diena“ dalyviai prie Seimo
„Kokia galėtų būti politinė kompozicija? Ją nulėmė Lietuvos Respublikos rinkėjai. Mažumos Vyriausybė būtų labai komplikuota. Tada ateitume į tikrą krizę, negalėtume įvykdyti savo tikslų“, – teigia V. Andriukaitis.
