Tapinas apie protestą: savo vietą rado ir „OpTv“, ir Celofanas

Renginys prasidėjo prie Prezidentūros, kur šalies vadovui Gitanui Nausėdai buvo įteikta peticija, raginanti principingai vertinti kandidatus į ministrus ir šias pareigas neskirti „Nemuno aušros“ ir Lenkų rinkimų akcijos narių.
Vėliau protestuotojai surengė eiseną Gedimino prospektu iki Seimo, kur vyko antroji akcijos, pavadintos „Gėdos diena“, dalis.
Protestas surengtas Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnams pirmadienį pasirašius koalicijos sutartį.
„Gera ateitis auga!“
Vienas iš renginio organizatorių, „Laisvės TV“ savininkas Andrius Tapinas po praėjusio protesto pasidalijo apibendrinimais ir vaizdo įrašu savo feisbuko paskyroje.
„Atėjom
Darbo dieną. Prieš pietus.
Oriai išreiškėm savo užuojautas, gėdą ir nerimą. Išklausėm ir teisininkų, ir menininkų, ir gydytojų, ir tų pačių socialdemokratų.
Lietuvos policija buvo, kaip visada, puikūs, bet jie irgi žinojo, kokie žmonės čia renkasi. Jokių incidentų neužfiksuota. Jokių konfliktų. Savo vietą tiesioginėms transliacijoms rado ir „OpTv“, ir Celofanas. Kodėl ne. Celofanas manęs klausė apie protesto finansavimą, mielai jam viską paaiškinau, ryt-poryt pateiksim ir pilną ataskaitą.
Aišku, visiems įdomiausias šitas žaidimas – o tai kiek buvo žmonių. Policija sako 8000 žmonių, kai kam atrodė, jog gal koks 2000 max, kai kam – gal 15 000.
O aš neskaičiuoju. Aš prisimenu tą momentą, kai būdamas jau už Kudirkos aikštės atsisuku ir matau, jog eisenos kolona dar net nebaigė įsukinėti nuo Katedros aikštės.
Nesibaigianti kolona ir pilnutėlė Nepriklausomybės aikštė ir dar nežinia kiek prospekto, kur žmonės tiesiog jau nepateko į pačią aikštę.
Darbo dieną. Prieš pietus.
Mes mandagiai įspėjom naująją valdžią, jog dirbtų sąžiningai, paprašėme Prezidento maksimalaus principingumo tvirtinant Vyriausybės narius.
Ir atsisveikinom – iki pasimatymo!
Ačiū visiems atėjusiems, prisidėjusiems ir palaikiusiems! Ir dar ko nepaminėjau – kiek vaikų! Susikabinusių rankomis su tėvais, ant jų pečių, su trispalvėmis rankose. Gera ateitis auga!“ – rašė A. Tapinas.
Tiesioginė Laisvės TV protesto transliacija:
„Grėsmė valstybingumui ir prestižui“
Akcija antradienį ryte prasidėjo S. Daukanto aikštėje, kur susirinko keli tūkstančiai žmonių, o šeši peticijos rengėjai ir aktyvistai susitiko su šalies vadovu Gitanu Nausėdai ir įteikė jam 66 nevyriausybinių organizacijų ir beveik 80 tūkst. žmonių peticiją, kuria išreiškiamas susirūpinimas nauja valdančiąja dauguma.
Dokumente teigiama, kad naujoji koalicija „kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui“.
Kaip žurnalistams sakė A. Tapinas, žmonės į protesto akciją susirinko, prašydami šalies vadovo Gitano Nausėdos būti principingesniu, renkant ministrus.
„Mes matom, kad šituo sunkiu laiku šitai koalicijai bus labai sunku dirbti, nes yra krūva politikų, kurie balsuoja prieš sankcijas Baltarusijai, Rusijai, kurie turi savų interesų, kurie tikrai turi antivalstybinę retoriką. Tas pats R. Žemaitaitis viešai yra pasakęs, kad jis okupacijos metu būtų tas, kuris rodytų, ką reikia sprogdinti ir kieno namus reikia nusiaubti“, – kalbėjo visuomenininkas.
„Ir prezidentui, ir socialdemokratams tai tinka. Tai bus labai sunku jaunai, tikrai nepatyrusiai premjerei suvaldyti visą šitą super margą koaliciją su interesais“, – pridūrė jis.
A. Tapino teigimu, visuomenės užduotis tokiose situacijose būti „sarginiais šunimis ir dar kartą priminti, kad mes šiandien esam čia, mes įspėjam, mes prašom principingumo“.
Peticijoje prezidento prašoma neskirti „aušriečių“ bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narių ministrais būsimojoje Vyriausybėje.
G. Nausėda antradienį „Žinių radijui“ sakė, kad ir toliau atsisakys skirti ministrais „Nemuno aušros“ narius, tačiau LLRA-KŠS narių skyrimui ministrais neprieštarauja. Anot jo, ši partija yra įrodžiusi galinti būti patikima partnere ir ne visų LLRA-KŠS narių nuomonė sutampa su partijos lyderio Waldemaro Tomaszewskio pozicijomis.
„Gėdos koalicija“
Prezidentui peticiją įteikę protestuotojai surengė eiseną Gedimino prospektu ir susirinko į antrąją akcijos dalį prie Seimo rūmų.
Prieš naują valdančiąją daugumą protestuojantys žmonės nuo Simono Daukanto aikštės iki Nepriklausomybės aikštės keliavo skanduodami „Melagiai“, nešėsi plakatus su užrašais „Nenorime atgal į socializmą“, „Kai 3in1 šūde, tai smirda visi“, „Koalicija su Nemuno dešra=gėdos vyniotinis“.
„Kas vyksta, yra tikrai gėda. (...) Net nežinau, ar verta kažką daugiau komentuoti, nes tiesiog norėjosi išreikšti savo pilietinę valią ir parodyti, kad galima išreikšti ją gražiai ir kultūringai“, – BNS sakė 33 metų konsultacijų srityje dirbanti Dovilė Baltutytė.
Pasak protestuotojos, ji tikisi, kad „Gėdos diena“ privers socialdemokratus persigalvoti dėl koalicijos sutarties.
„Norėčiau, kad nebūtų į koaliciją einama su tokiais veikėjais, su kuriais einama dabar“, – teigė ji.
31 metų informacinių technologijų specialistas iš Vilniaus Rokas Budrys teigia, kad jo netenkina suformuota koalicija.
„Netenkina žmonės, kurie yra toje koalicijoje, kokia jų yra praeitis ir tiesiog atrodo, kad netinkamai būtų valdoma valstybė“, – BNS sakė R. Budrys.
Vyras tvirtino koalicijos sutarties neskaitęs, tačiau jo netenkina daugumoje esančios asmenybės.
„Manau, kad galbūt prezidentas išgirs peticiją, kuri yra įteikta, galbūt nesutiks Seimas patvirtinti koalicijos“, – kalbėjo vilnietis.
Telekomunikacijų srityje dirbanti 54 metų Jūratė teigia, kad suformuota „Gėdos koalicija“.
„Netgi dar gėdingesnė, sakyčiau, negu praėjusį kartą, nes išmesti vieninteliai šiek tiek adekvatesni partneriai. Ir tokia puokštė – „Nemuno aušra“, (Waldemaro – BNS) Tomaszewskio partija, Ignas Vėgėlė – kelia nerimą. Tokia koncentracija antivalstybinių jėgų“, – BNS teigė moteris.
46 metų kurjeris Vitalijus Žiekas taip pat teigė, kad protestuoja prieš suformuotą koaliciją.
„Dėl socialdemokratų nieko neturime prieš. Jie laimėjo rinkimus, jie ir turi burti koaliciją, bet ne su visu šūšaru, kurį surinko – visus tomaszewskius, „dešrą“ ir kiti, kurie, tikrai netinka, kurie net į Seimą turėtų nebūti renkami“, – sakė vyras.
Anot V. Žieko, akivaizdu, kad koalicija „nebus atšaukta“.
„Tačiau bus parodyta pilietinė pozicija. Visgi, kai susirenka tokia masė žmonių, jų nuomonę ignoruoti yra sunkiau“, – sakė jis.
„Turime viešinti kiekvieną kompromisą, kiekvieną klastą“
Prie Seimo rūmų protestavo apie 8 tūkst. žmonių. Per Nepriklausomybės aikštėje esančius ekranus transliuotas Seimo posėdis, žmonės į jį reagavo, socialdemokratų seniūnui Remigijui Motuzui sakant kalbą apie kandidatę į premjeres Ingą Ruginienę, susirinkusieji baubė.
Taip pat susirinkusiesiems transliuoti socialdemokratų „sulaužytų pažadų“ bei „Nemuno aušros“ koalicijoje nuveiktų darbų montažai.
Nuo scenos į protestuotojus kreipėsi advokatas ir teisės mokslų daktaras Algimantas Šindeikis, fotografė, aktyvistė Neringa Rekašiūtė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas Umberto Masi, gydytojas Mindaugas Gedminas, jaunimo aktyvistas, buvęs Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narys Visvaldas Vaičiulis, rašytoja Milda Matulaitytė-Feldhausen ir žurnalistas Šarūnas Černiauskas.
„Mes nesusirinkom daryt perversmo, ką bando klijuot tiek mums, tiek jums, mes nesusirinkom kvestionuoti rinkimų rezultatų, aš manau, kad mes susirinkom pasisakyt už švaresnę ir skaidresnę Lietuvą“, – kalbėjo Š. Černiauskas.
„Socdemai turėjo aibę variantų pasirinkti kaip sudaryti koaliciją ir parodyti, kad jie nėra tokie, kokius juos parodė Gintauto Palucko istorija. Panašu, kad viltys buvo nepagrįstos“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, proteste taip pat pasirodė ir Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius, jis teigė asmeniškai matęs kitokią galima koaliciją.
Į publiką renginio pabaigoje ir dar kartą kreipėsi vienas protesto organizatorių A. Tapinas.
Anot jo, visuomenė turi susimąstyti apie tai, kaip „gyvensime su šita nauja valdžia“ ir spręsti tris uždavinius.
„Pirmas dalykas, mes turime būti budrūs. Mes turime neleisti, kad už uždarų rankų būtų prekiaujama mūsų ateitimi. Mes turim sekti jų sprendimus, kiekvieną jų žingsnį (...). Antras dalykas, mes turime būti garsūs. Mes turime viešinti kiekvieną kompromisą, kiekvieną klastą. Jeigu jie bandys nutildyti, mes turime kalbėti dar garsiau“, – teigė A. Tapinas.
„Trečias dalykas – mes turime išlikti pilietiški. Ne tiktai ateiti šiandien, bet ir ruoštis kitam kartui, dar didesniam, jeigu mus vėl apgaus“, – akcentavo visuomenininkas.
Protesto akcija baigėsi keliatūkstantinės minios plojimais ir bendrai sugiedotu Lietuvos himnu.
BNS rašė, kad protestas vyko panašiu metu, kai Seimas patvirtino socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres.
Naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Naują 82 atstovus turinčią koaliciją sudaro 52 socialdemokratai, 19 „Nemuno aušros“ atstovų ir 11 „valstiečių“ frakcijai priklausančių politikų.
