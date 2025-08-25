Skvernelis atsakė, ar dalyvaus proteste prieš naująją koaliciją

„Aš savo poziciją pasakiau, nemanau, kad mes, politikai, ten turėtume eiti ir šildytis mitingo šilumoje. Aš tikrai neisiu, bet palaikau, kad žmonės renkasi. Tai yra demokratijos išraiška ir svarbu, kad žmonėms rūpi, kas vyksta su mūsų politika ir mūsų valstybe“, – pirmadienį žurnalistams Seime teigė S. Skvernelis.
„Žmonių, matyt, bus nemažai. Mūsų skyriai ruošiasi važiuoti, klausinėja, ką daryti“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad antradienį prie Seimo organizuojamas protestas „Gėdos diena“. Šiam renginiui išduotas iki 10 tūkst. dalyvių leidimas.
Anot mitingo organizatorių, antradienį, prieš vidurdienį, protestas prasidės šalia Prezidentūros, Simono Daukanto aikštėje, vėliau dalyviai žygiuos Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės prie Seimo, kur vyks mitingas.
Nemanau, kad mes, politikai, ten turėtume eiti ir šildytis mitingo šilumoje.
Protestą „Gėdos diena“ organizuoja rašytojas, visuomenininkas Justinas Žilinskas, liepos protesto „Sureikšminkim“, vykusio visuomenėje kilus nepasitenkinimui dėl atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko verslo ryšių ir neatsakytų klausimų, organizatoriai Robertas Koroliovas ir Mantas Meškerys, taip pat „Laisvės TV“ ir jos vadovas Andrius Tapinas.
Jis organizuojamas po to, kai daugiausiai Seimo mandatų praėjusį rudenį vykusiuose rinkimuose laimėjusi socialdemokratų partija į naująją koaliciją pakvietė „Nemuno aušrą“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.
Pastarajai frakcijai Seime priklauso šeši „valstiečiai“, taip pat – trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai ir du nepartiniai parlamentarai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas. Kartu su frakcija jie taip pat dalyvavo koalicijos derybose.
Protestas organizuojamas antradienį panašiu metu Seime vyksiant balsavimui dėl naujosios socialdemokratų deleguotos premjerės, laikinosios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės.
Naujausi komentarai