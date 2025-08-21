 Tapinas skelbia, kada vyks protestas „Gėdos diena“

Visuomenininkas ir žurnalistas Andrius Tapinas ketvirtadienio rytą paskelbė, kada vyks protestas „Gėdos diena“.

„Valdžios dalybų chaosui nesibaigiant, o marazmui stiprėjant, skelbiame aiškią protesto „Gėdos diena“ datą – rugpjūčio 26 diena (antradienis), kai Seime bus susirinkę visi parlamentarai ir esamos/nesamos koalicijos nariai ir vyks neeilinės Seimo sesijos posėdis“, – feisbuke pranešė A. Tapinas.

11 val. Daukanto aikštėje prezidentui įteikiamas NVO ir piliečių pasirašytas manifestas;

11.20 val. bendra eisena iki Nepriklausomybės aikštės;

12.00 val. protesto mitingas.

Primename, kad iš pareigų pasitraukus ekspremjerui Gintautui Paluckui, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad ateinantį antradienį organizuojamas protestas „Gėdos diena“ yra žmonių teisė išreikšti savo nuomonę.

„Pilietiškumas visada yra sveikintinas. Taip, apie patį faktą žinau, apie reikalavimus taip pat apytiksliai žinau. Tai tiesiog manau, kad žmonės turi teisę išreikšti savo nuomonę“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė G. Nausėda.

dzo
andrej tapin. litwakas?
0
0
pyp
lietuviai prisivisuomeninio visur:)) kišosi į Ukrainą maidanus darydami - prie ko privedė, matom. Kišosi į Baltarusiją - matom, kas viksta, visokio plauko imigirantų privažiavo, bandė į Gruziją, ale tie kaukaziečiai kieti - išvijo:)) tai dabar Lietuvoje griauna, ardo, kiršina... Ir katra gi čia ta visuomenė protestuoja??? Ar ta pati, kuri ir išrinko socdemnus ir aušrą į valdžią???? ar saujelė suburtų vis nepatenkintų, kai valdžioje ne konservai ar kiti Lietuvos kenkėjai ir parsidavėliai???
0
0
Romas
Nei daugiau nei mažiau "MANIFESTAS PREZIDENTUI".Koks pasipūtimas ir arogancija. Man primena karlo markso Manifestą. Pirmyn Tapino Putinistiniai buduliai. Kaip tik laikas už sienos netoli "Zapad manevrai" .kaip tik laikas trikdyti teisėtai išrinktos valdžios darbą.
1
-1
Visi komentarai (3)

