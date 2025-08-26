Sostinėje – protestas „Gėdos diena“: „Kai 3in1 šūde, tai smirda visi“

Protestas „Gėdos diena“ surengtas Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnams pirmadienį pasirašius koalicijos sutartį.
Susirinkusieji aikštėje laikė plakatus su užrašais „Prezidentas kaip Sosnovskio barštis – aukštas, gražus, bet invazinis?“, „Kai 3in1 šūde, tai smirda visi“.
„Kokia yra naudingiausia koalicija Putinui? Jeigu atsakymas yra šita, tai turbūt reikia kažką kito daryt“, – BNS sakė mitingo dalyvis 31-erių Ovidijus Motuzas iš Kauno.
„Gėdos diena“ yra jungtinė iniciatyva, tarp jos organizatorių – Justinas Žilinskas, Robertas Koroliovas, Mantas Meškerys ir „Laisvės TV“ bei Andrius Tapinas.
Protesto organizatoriai ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai kreipsis į Prezidentūrą ir įteiks pasirašytą peticiją dėl formuojamos naujos koalicijos bei ją palaikančius piliečių parašus.
Peticijoje teigiama, kad naujoji koalicija „kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui“.
Joje prezidento Gitano Nausėdos prašoma neskirti „aušriečių“ bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narių ministrais būsimojoje Vyriausybėje.
G. Nausėda antradienį „Žinių radijui“ sakė, kad ir toliau atsisakys skirti ministrais „Nemuno aušros“ narius, tačiau LLRA-KŠS narių skyrimui ministrais neprieštarauja. Anot jo, ši partija yra įrodžiusi galinti būti patikima partnere ir ne visų LLRA-KŠS narių nuomonė sutampa su partijos lyderio Waldemaro Tomaszewskio pozicijomis.
Vėliau protesto eisena iš S. Daukanto aikštės patrauks link Nepriklausomybės aikštės, Seimo rūmų.
Protestuotojams būriuojantis po Prezidentūros langais, parlamentarai antradienį susirinko į neeilinės Seimo sesijos posėdį, kurio metu balsuojama dėl socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūros į premjeres.
Kaip skelbė BNS, socialinės apsaugos ir darbo ministrės kandidatūrą vadovauti 20-ajam Ministrų kabinetui pasiūlė Lietuvos socialdemokratų partija, ją praėjusią savaitę Seimui pateikė prezidentas G. Nausėda.
Naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Naują 82 atstovus turinčią koaliciją sudaro 52 socialdemokratai, 19 „Nemuno aušros“ atstovų ir 11 „valstiečių“ frakcijai priklausančių politikų.
Pastaroji partiniu požiūriu nėra vienalytė, ją sudaro šeši „valstiečiai“, trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai bei du nepartiniai parlamentarai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)