Po švenčių – lavina klausimų: kokias dovanas galima grąžinti?

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė Milda Deimantė pasakojo, kad pirmieji skambučiai ir užklausos pasiekė dar per šventes.
„Net ir Kūčių vakarą bei Kalėdų rytą jau gavome pirmuosius klausimus dėl dovanų grąžinimo. Dažniausiai skundėsi netikusiais žaislais, kosmetika, parfumerija, telefonais, planšetėmis. Be to, smulkiais buitiniais prietaisais, pavyzdžiui, keptuvėmis, skrudintuvėmis. Sulaukėme net klausimų dėl šaldytuvo spalvos. Tačiau, deja, visi šie išvardinti daiktai nėra grąžinami pagal mažmeninės prekybos taisykles“, – aiškino ji.
Tiesa, perkant internetu taisyklės skiriasi.
„Grąžinti galima beveik viską. Tiesa, yra tam tikros išimtys, pavyzdžiui, greitai gendantys produktai arba individualios gamybos prekės. Jų grąžinti negalėsime“, – pasakojo pašnekovė.
M. Deimantė pabrėžė, kad svarbi ir prekės būklė.
„Svarbu žinoti, kad prekė, kurią norime grąžinti, negali būti sugadinta, dėvėta arba išpakuota“, – kalbėjo ji.
Grąžinant prekes fizinėse parduotuvėse būtina turėti pirkimą patvirtinančius dokumentus.
„Norint grąžinti prekes fizinėse parduotuvėse, užtenka kasos kvito arba kortelės išrašo. Tačiau juose turi būti aišku, ką, kada ir kur pirkome. Jei kalbame apie internetinę parduotuvę, grąžinti gali tik tas asmuo, kuris prekę pirko“, – tvirtino M. Deimantė.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė taip pat patarė apie tai pagalvoti dar prieš dovanojant.
„Jei dovanojame ir manome, kad tam žmogui dovana nelabai patiks, geriausia būtų įdėti kvitą“, – sakė ji.
Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę per 14 dienų, nebent pardavėjas nustato ilgesnį grąžinimo terminą.
