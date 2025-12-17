„Urban HUB“ Kaune kviečia į dovanų Kalėdas: išdalins daugiau nei 200 prizų

Daugiau nei 200 dovanų ir nemokama kalėdinė fotosesija
Gruodžio 17–21 d. visi, apsipirkę „Iki“ parduotuvėje „Urban HUB“ Kaune už 20 eurų ir daugiau, bus kviečiami dalyvauti šventiniame žaidime ir burtų keliu laimėti dovanų kuponus, galiojančius „Pepco“ „Mangų mangas“, „Iki“, „Eurokos“, „Sinsay“, „Vet-1“, „Camelia“ ir „Blumė“ parduotuvėse, įsikūrusiose „Urban HUB“ miestelyje, bei kitų partnerių paruoštas staigmenas.
Šventinis žaidimas vyks gruodžio 20–21 d. nuo 10 iki 18 val. šalia „Iki“ parduotuvės kasų. Lankytojai, šventiškai nusiteikusiems kalėdiniams elfams pateikę ne ankstesnį kaip gruodžio 17 d. apsipirkimo kvitą, galės iš karto dalyvauti loterijoje dėl daugiau nei 200 prizų.
Tą patį savaitgalį, gruodžio 20–21 d., 10–18 val., „Iki“ parduotuvės viduje bus įrengta ir speciali kalėdinė zona, kur visi norintys – šeimos su vaikais, augintiniais, draugų kompanijos – galės nemokamai pasidaryti šventinę nuotrauką. Lankytojams fotosesijos metu talkins kalėdiniai elfai, o pramoga – nemokama visiems svečiams.
Pagrindinis prizas – 500 eurų „Iki“ dovanų kuponas
Šventinis laikotarpis „Urban HUB“ Kaune nesibaigs kartu su Kalėdomis. Gruodžio 17–sausio 8 d. visi, apsipirkę „Iki“ parduotuvėje už 20 eurų ar daugiau, kviečiami registruoti savo kvitą pagrindiniam prizui laimėti.
Sausio 9 d. atsitiktiniu būdu bus išrinktas pagrindinio prizo laimėtojas, kuriam atiteks 500 eurų vertės kuponas apsipirkti „Iki“ parduotuvėje „Urban HUB“ Kaune.
