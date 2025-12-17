 „Urban HUB“ Kaune kviečia į dovanų Kalėdas: išdalins daugiau nei 200 prizų

„Urban HUB“ Kaune kviečia į dovanų Kalėdas: išdalins daugiau nei 200 prizų

2025-12-17 10:54 diena.lt inf.

SBA grupės kuriamas verslo ir prekybos miestelis „Urban HUB“ Kaune kviečia kauniečius ir miesto svečius nuo gruodžio 17 d. iki sausio 8 d. apsilankyti miestelio erdvėse apsipirkti ir laimėti gausybę prizų. Lankytojams parengta daugiau kaip 200 dovanų: nuo 10–20 eurų vertės partnerių kuponų iki nemokamos kalėdinės fotosesijos, o pagrindiniu akcentu taps 500 eurų „Iki“ dovanų kuponas, kuris atiteks vienam laimingajam, apsipirkusiam „Urban HUB“ Kaune. 

Daugiau nei 200 dovanų ir nemokama kalėdinė fotosesija

Gruodžio 17–21 d. visi, apsipirkę „Iki“ parduotuvėje „Urban HUB“ Kaune už 20 eurų ir daugiau, bus kviečiami dalyvauti šventiniame žaidime ir burtų keliu laimėti dovanų kuponus, galiojančius „Pepco“ „Mangų mangas“, „Iki“, „Eurokos“, „Sinsay“, „Vet-1“, „Camelia“ ir „Blumė“ parduotuvėse, įsikūrusiose „Urban HUB“ miestelyje, bei kitų partnerių paruoštas staigmenas.

„Urban HUB“ Kaune / SBA nuotr.

Šventinis žaidimas vyks gruodžio 20–21 d. nuo 10 iki 18 val. šalia „Iki“ parduotuvės kasų. Lankytojai, šventiškai nusiteikusiems kalėdiniams elfams pateikę ne ankstesnį kaip gruodžio 17 d. apsipirkimo kvitą, galės iš karto dalyvauti loterijoje dėl daugiau nei 200 prizų.

„Urban HUB“ Kaune / SBA nuotr.

Tą patį savaitgalį, gruodžio 20–21 d., 10–18 val., „Iki“ parduotuvės viduje bus įrengta ir speciali kalėdinė zona, kur visi norintys – šeimos su vaikais, augintiniais, draugų kompanijos – galės nemokamai pasidaryti šventinę nuotrauką. Lankytojams fotosesijos metu talkins kalėdiniai elfai, o pramoga – nemokama visiems svečiams.

Daugiau informacijos apie Kalėdinę akciją ieškokite čia.  

„Urban HUB“ Kaune / SBA nuotr.

Pagrindinis prizas – 500 eurų „Iki“ dovanų kuponas

Šventinis laikotarpis „Urban HUB“ Kaune nesibaigs kartu su Kalėdomis. Gruodžio 17–sausio 8 d. visi, apsipirkę „Iki“ parduotuvėje už 20 eurų ar daugiau, kviečiami registruoti savo kvitą pagrindiniam prizui laimėti.

Sausio 9 d. atsitiktiniu būdu bus išrinktas pagrindinio prizo laimėtojas, kuriam atiteks 500 eurų vertės kuponas apsipirkti „Iki“ parduotuvėje „Urban HUB“ Kaune.

„Urban HUB“ šventinės akcijos vizualizacija / SBA nuotr.

Akcijos taisykles rasite čia

Straipsnis užsakytas
