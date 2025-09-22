Po vasariško savaitgalio – orų permainos: kandžiosis šalnos

Nors dar vakar Lietuvoje kai kur sušilo iki 29 laipsnių šilumos, šią savaitę teks traukti šiltesnius rūbus.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pateikė artimiausių dienų orų prognozę.
Šiandien vietomis trumpas, daugiausia nedidelis, lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį daugiausia pietrytiniuose rajonuose, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį vakarinių krypčių, 5–10 m/s, dieną šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
