Vasariški orai dar sugrįš

„Paskutinę vasaros savaitę pradedame rugsėjį primenančiais orais. Labai vėsus ir drėgnas oras nuo šiaurinės Fenoskandijos dalies toliau plūsta į Lietuvą. Pirmadienis ir antradienis bus nešilti, su dažnu lietumi ar net smulkia kruša“, – feisbuko grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas.
Tačiau, anot jo, nuo savaitės vidurio orai ims taisytis.
„Trečiadienį ir ketvirtadienį bus sausiau, o antroji savaitės pusė – vasariškai šilta. Taigi kalendorinės vasaros pabaiga leis pasidžiaugti šiluma“, – tikino G. Valaika.
Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur – smarkūs, su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, vietomis gūsingas – iki 18 m/s. Oras šils iki 14–18 °C.
Antradienį lietaus sulauksime dar daugiau rajonų, kai kur gali griaudėti. Naktį bus 6–11 °C, pajūryje iki 13 °C, dieną – 14–19 °C.
Trečiadienis numatomas ramesnis – lietus tik vietomis, vėjas nestiprus, o temperatūra dieną kils iki 16–21 °C.
