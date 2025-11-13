Po „Žalgirio“ sirgalių smūgio ministras pratrūko: sportas baigėsi, prasideda puolimas

GWB tvirtina, kad R. Kaunas esą ilgą laiką trukdė jų veiklai, kiršino sirgalius ir pasinaudojo situacija asmeniniais tikslais.
Kaip teigė sirgaliai, R. Kaunas „yra puikiai pažįstamas: savo veiksmais skaldė „Žalgirio“ fanų bendruomenę, bandė trukdyti GWB bei organizuoto palaikymo augimui ir ieškojo asmeninės naudos“, – rašoma GWB pranešime.
Savo poziciją jie išreiškė ir plakatu prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus, kuriame ministerijos pavadinimas buvo išnarpliotas į užrašą: „KAM – Kaunas apgailėtinas ministras“.
Ministras į kritiką sureagavo dar tą pačią naktį. Socialiniame tinkle „Facebook“ jis paskelbė įrašą, kuriame atmetė kaltinimus ir tikino tapęs politinės akcijos taikiniu.
„Šiaip yra liūdna, kai prisidengiant krepšiniu organizuojama politinė akcija.
Prisegu raštą, kuris buvo siųstas 2023 metais.
Rašto pagrindinė mintis - jei yra organizuojama palaikymo akcija ne GWB narių vietose ir tribūnoje, prašymas Žalgirio administracijai užtikrinti galimybę ne blogesnėmis sąlygomis matyti rungtynes. To nebuvo padaryta. O dėl pačios palaikymo akcijos, niekas neprotestavo. Bet čia gi politika, o jau ne krepšinis.
Aš suprantu, kad tikrai ne visiems patinka socialdemokratai. Suprantu, kad yra daug emocijų, dezinformacijos, pagiežos, bet ar politika turi ateiti į krepšinio aikštelę?
Per sportą darysime politiką, kaip tai vyksta rytuose? Rimtai?
Skaldysime Žalgirio bendruomenę?
Savo politinę nuomonę demokratinėje valstybėje gali išreikšti visi. Ją reiškia ir GWB nariai. Jūsų valia skaldyti ir skleisti dezinformaciją. Jei jums atrodo, kad tai yra krepšinio dalis - ką gi.
Raštas paneigia GWB teiginius, kad neva trukdžiau organizuoti palaikymą Žalgirio krepšinio klubui Rašte užtušuoti kiti abonementų turėtojai, kurie buvo išmesti iš savo vietų. Saugau tų žmonių privatumą nuo GWB emocijų.
Šiaip įdomu tai, kad pats, kartu su bendraminčiais, organizuodavau Žalgirio klubo palaikymo išvykas užsienyje. Buvau vienas iš žmonių atgaivinusių Žalgirio garbės klubo sezono uždarymo šventę.
Tačiau tai nesvarbu. Jei esu socialdemokratas, jei esu politikas, o daliai GWB tai nepatinka - viskas, sportas baigėsi, prasideda puolimas“, – socialiniuose tinkluose rašė R. Kaunas.
(be temos)