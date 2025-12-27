Po žinios apie smarkų vėją – neeilinis sprendimas

„Informuojame, kad eglutė šiuo metu yra laikinai aptverta. Situacija valdoma ir artimiausiu metu bus vėl galima saugiai prieiti prie žaliaskarės“, – šeštadienį prie įkeltų žaliaskarės nuotraukų rašė Šiaulių kultūros centras.
Kaip jau rašėme, šeštadienį vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks iki 15–20 m/s, o vakare pajūryje – ir iki 24 m/s.
Sekmadienį vėjas ir toliau išliks stiprus. Vėjo gūsiai, kaip ir šeštadienį, daug kur sieks 15–20 m/s, vietomis – 21–23 m/s. Tuo metu pajūryje vėjas sustiprės iki 28–30 m/s.
Vyraujant smarkiam vėjui, sinoptikai rekomenduoja išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti, taip pat nestovėti po aukštais medžiais, sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius ir kt.
Šeštadienio vakarą, kaip jau rašėme, Klaipėdoje gūsingas vėjas jau pridarė bėdų. Žvejybos uosto rajono gyventojai perspėjo kaimynus dėl gatvėje atsidūrusių apšiltinimo medžiagų plokščių.
Vėjas išdraskė šalia Minijos gatvės 141 numeriu pažymėto namo sukrautas polistirolo plokštes. Dalis jų buvo išbarstyta pievoje, tačiau kelios plokštės nuskrido į gatvę. Tikėtina, kad namą renovavę statybininkai prastai pritvirtino sukrautas statybines medžiagas.
Šeštadienio dieną buvo pranešta apie Taikos prospekte pavojingai pakibusį šviesoforo įrenginį. Vėjas atplėšė šviesoforo dalį ir ji liko kabėti tik elektros laidų.
