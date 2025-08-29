Policija skelbia apie reidus rugsėjį

Rugsėjo 1–5 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.
Rugsėjo 7–9, 28–30 d. – vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė.
Rugsėjo 12–14 d.– dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė.
Rugsėjo 16–22 d. – Europos judumo savaitė ir Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotos Saugaus eismo dienos ir Europos diena be žuvusiųjų keliuose.
Rugsėjo 24–26 d. – vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos), privalomų saugos priemonių (saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (pridegimo sistemų), saugos šalmų) naudojimo kontrolė.
„Apskričių vyriausieji policijos komisariatai savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas priemones. Linkime visiems saugių kelionių“, – feisbuke penktadienį skelbė policija.
Lietuvos policija, siekdama užtikrinti vaikų saugumą ir sumažinti mokslo metų pradžios jaudulį, kartu su visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais pradeda tradicinę ilgametę prevencinę akciją „Rugsėjis: visi kelyje – visi atsakingi“.
Naujausi komentarai