Rugsėjį padaugėja iššūkių keliuose: iš policijos – svarbūs patarimai ir informacija

Mažiausiųjų saugumas – bendras rūpestis
Šiuo laikotarpiu keliuose padaugėja transporto priemonių, prie vairo sėda pradedantieji vairuotojai, į miestus atvyksta studentai. Tokia intensyvi eismo situacija keliuose labiausiai pavojinga tiems, kurie dar tik mokosi pažinti pasaulį – vaikams. Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pabrėžia, kad policija šiuo metu tampa artimiausiu vaikų palydovu: „Kai kalbame apie saugumą keliuose rugsėjo mėnesį, pirmiausia kalbame apie mūsų mažiausius – tuos, kurie dar tik mokosi žengti pirmuosius savarankiškus žingsnius. Policija yra šalia jų – mes kartu stovime prie perėjos ir kartu pereiname gatvę. Tik visos bendruomenės atsakingas požiūris gali garantuoti, kad šie pirmieji jų žingsniai bus saugūs.“
Pasiruošimas ir savanorių telkimas
Dar prieš prasidedant rugsėjui policijos prašymu kelių savininkai visoje Lietuvoje apžiūrėjo pėsčiųjų perėjas prie ugdymo įstaigų, įvertino jų būklę, ženklinimą ir matomumą. Kaip ir kasmet, policija nelieka viena – prie iniciatyvos jungiasi gausus būrys bendruomeniškų savanorių. Šiais metais kartu dirbs Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos nariai, Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, Karo policijos pareigūnai, daugiau kaip 21 500 km valstybinės reikšmės kelių prižiūrinčios „Kelių priežiūros“ darbuotojai ir jų savanoriai, prisijungs ir policijos rėmėjai. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių pagalbos, kurie budės pėsčiųjų perėjose visoje Lietuvoje. Rugpjūčio pabaigoje savanoriams buvo surengti mokymai „Kaip tinkamai padėti užtikrinti saugų eismą prie perėjų“ ir išdalyta pareigūnų parengta metodinė medžiaga.
Budėjimai prie perėjų – pirmųjų dienų saugumui
Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur – visą mėnesį policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų, esančių šalia mokyklų, pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidūs, ir tikrins jų blaivumą. Šalia kasdienės pagalbos vaikams vyks ir prevencinės priemonės, skirtos vyresniems jauniems eismo dalyviams – moksleiviams ir studentams. Pareigūnai tikrins, ar jie laikosi Kelių eismo taisyklių, ar segasi saugos diržus, ar važiuodami dviračiu ar elektrine mikrojudumo priemone, elektriniu paspirtuku dėvi šalmą, šviesą atspindinčią liemenę, ar nedaro šiurkščių pažeidimų. Taip pat bus užtikrinama, kad vaikus į mokyklas mokyklinių ir maršrutinių autobusų vairuotojai vežtų saugiai.
Tėvų atsakomybė – pirmoji saugumo pamoka
Policija pabrėžia, kad pirmoji saugaus eismo mokykla yra šeima. Tėvai turi ne tik pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, bet ir patys rodyti sektiną pavyzdį – sustoti prie perėjos, praleisti pėsčiuosius, segtis saugos diržą. Tik kasdienybėje matydami drausmingus tėvus, vaikai patys išmoksta atsakingai elgtis kelyje. Policija rekomenduoja prieš rugsėjo pirmąją suplanuoti saugų kelią į mokyklą, parodyti vaikams artimiausias perėjas, priminti, kad kelyje negalima naudotis telefonu ar ausinėmis, pasirūpinti, jog kuprinės ir drabužiai būtų su atšvaitais, o važiuojant dviračiu ar elektriniu paspirtuku būtų dėvimos apsaugos priemonės.
Disciplina – saugumo pagrindas
Disciplina yra svarbiausias saugaus eismo garantas. Ji neatsiranda savaime – jos mokomasi nuo mažų dienų šeimoje, mokykloje ir bendruomenėje. Rugsėjį, kai po atostogų vaikai grįžta į rutiną, drausmės atnaujinimas tampa ypač svarbus. Lietuvos policija primena, kad ir patys moksleiviai turi prisiimti atsakomybę už savo elgesį, būti atidūs, paisyti saugaus elgesio kelyje taisyklių, o vyresnieji – rodyti tinkamą pavyzdį mažesniesiems. Kiekviena pamoka apie saugų eismą, kiekvienas drausmingas žingsnis per perėją yra investicija į visų mūsų saugią ateitį.
Rūpestis vaikų saugumu yra visos visuomenės uždavinys. Lietuvos policija kartu su mokyklų bendruomenėmis, dvasininkija, socialiniais partneriais ir pilietiškais žmonėmis kviečia visus prisiminti: saugus rugsėjis įmanomas tik tuomet, kai visi kelyje jaučiamės atsakingi vieni už kitus.
