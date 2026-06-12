Popovienė: svarbiausia nepriimti sprendimų karšta galva

„Šiandien esame pačiame svarbiausiame ir jautriausiame etape – vyksta egzaminų sesija, nuo kurios tiesiogiai priklauso tūkstančių jaunų žmonių ateities pasirinkimai. Todėl mūsų pirmasis ir svarbiausias uždavinys yra vienas – užtikrinti, kad egzaminai vyktų kuo sklandžiau, o kiekvienas abiturientas turėtų sąžiningas, stabilias ir vienodas sąlygas juos laikyti“, – penktadienį feisbuke rašė ministrė.
„Būtent dėl to bet kokie staigūs struktūriniai pokyčiai ar sprendimai, priimti „karšta galva“, šiuo metu ne sumažintų, o padidintų rizikas“, – pabrėžė ji.
Anot R. Popovienės, netikėti pokyčiai sukurtų papildomą neapibrėžtumą, apsunkintų operatyvų sprendimų priėmimą ir silpnintų gebėjimą užtikrinti sklandų egzaminų proceso valdymą.
Ministrė akcentavo, kad tai nereiškia, jog ji nemato problemų ar jas menkina.
„Priešingai – kiekvieną kilusį klausimą analizuojame, vertiname jo priežastis ir pasekmes. Tačiau atsakomybė negali būti grindžiama emocijomis ar momentiniu spaudimu. Ji turi būti aiški, pagrįsta ir nukreipta į realių problemų sprendimą, o ne į simbolinius veiksmus“, – teigė politikė.
Pasibaigus VBE sesijai, pasak ministrės, turės būti sistemiškai ir atvirai atsakyti esminiai klausimai: kas lėmė kilusias situacijas, kuriose vietose sistema nesuveikė taip, kaip turėjo, ir kokių konkrečių sprendimų reikia, kad tai nepasikartotų.
„Ir būtent tada – ne anksčiau – bus priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų: tiek dėl procesų tobulinimo, tiek dėl atsakomybės“, – tikino R. Popovienė.
„Ne tam, kad būtų patenkintas momentinis lūkestis, o tam, kad sistema būtų stipresnė ir patikimesnė“, – akcentavo ji.
Ne tam, kad būtų patenkintas momentinis lūkestis, o tam, kad sistema būtų stipresnė ir patikimesnė.
Kaip rašė BNS, šią savaitę viešojoje erdvėje Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sulaukė kritikos, kad geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą.
Ketvirtadienį agentūra išplatino paaiškinimą, kad geografijos, kaip ir kitų valstybinių egzaminų užduotys, yra originalus rengėjų autorinis darbas, tačiau rengiant užduotis informacija yra renkama naudojantis įvairiomis paieškos sistemomis.
Tą pačią dieną informacinėje testavimo sistemoje BETA buvo paviešinta dar neįvykusio inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies užduotis, kurią laiko vienuoliktokai.
Dėl šio incidento NŠA direktoriaus Simono Šabanovo pavedimu pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas. Įstaigos vadovo teigimu, per birželio 18 dieną vyksiančią inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmąją dalį bus naudojama atsarginė užduočių versija.
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