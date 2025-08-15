Prasideda papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas

Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), į likusias laisvas studijų vietas prašymus bus galima teikti iki antradienio 15 valandos.
Per šį priėmimą į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.
Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų.
Teikiant prašymą galima nurodyti ne daugiau kaip šešis pageidavimus.
Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojamieji egzaminai į meno krypčių programas.
Stojantieji prašymus gali teikti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, jungiantis per LAMA BPO tinklalapį.
Kvietimai studijuoti bus skelbiami kitą savaitę, penktadienį, iki 9 valandos. Nuo tos pačios dienos 12 val. bus galima sudaryti studijų sutartis.
Sutarčių sudarymas atvykstant į aukštąją mokyklą baigsis kitos savaitės šeštadienį 16 val., o elektroniniu būdu – tos pačios dienos 24 valandą.
LAMA BPO duomenimis, per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 21 tūkst. stojančiųjų.
Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesta per 12,6 tūkst., o į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – 8,2 tūkst. žmonių.
