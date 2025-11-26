Premjerė apie Vyriausybės veiksmus kritikuojančius opozicijos atstovus: sofos ekspertai

„Aš tikrai labai norėčiau, kad jeigu kalbame apie saugumą ir gynybą, visi susitelktume į komandą, nes šiai dienai matau tik tokį norą pasišildyti saulės spinduliuose, kritikuojant Vyriausybę ir taip parodant, kad sėdint opozicijoje, sofos eksperto vaidmenyje, aš galiu daugiau, bet kai reikia realaus patarimo arba realios įžvalgos, staiga girdžiu tokį komentarą, kad čia ne mano darbas. Suprask, kad tu dabar esi Vyriausybėje, tai tu ir spręsk, o aš galėsiu komentuoti (…). Tai neprisideda prie bendro saugumo jausmo, tai neprisideda prie bendro reikalo ir valstybinio matymo“, – trečiadienį LRT televizijai sakė I. Ruginienė.
„Man atrodo, kad gynyba dabar reikalauja didžiausio susitelkimo ir labai rimto požiūrio, nes tie politiniai žaidimai nuveda prie to, kad džiaugiasi tik (…) Baltarusija, Rusija, kurios turi interesą, kad mes čia, viduje peštumėmės ir nesiimtume realių veiksmų“, – akcentavo ji.
Ministrė pirmininkė pažymi – jos vadovaujama Vyriausybė veikia nuosekliai, žino, ką daro, ir yra pasirengusi užtikrinti gyventojų saugumą.
Tik laiko klausimas, kada mes galėsime pasakyti, kad esame visiškai prisitaikę prie šitos situacijos.
„Mūsų veiksmai nuoseklūs. Mes žinome, ką mes darome. Dėl to abejonių visuomenei tikrai neturėtų kilti – kiekvienas turėtų jaustis saugiai, nes mes tam dirbame dieną naktį, kad kiekvienas mūsų pilietis jaustųsi saugus“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
„Tik laiko klausimas, kada mes galėsime pasakyti, kad esame visiškai prisitaikę prie šitos situacijos“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
Naujausi komentarai