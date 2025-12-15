Premjerė su Interneto žiniasklaidos asociacija aptarė LRT valdymo modelio peržiūrą pavasarį

Kaip pirmadienį pranešė Vyriausybė, susitikime buvo aptarta išsamesnė LRT valdymo modelio peržiūra Seimo pavasario sesijoje, atsižvelgiant į Europos Komisijos gaires ir žiniasklaidos bendruomenės pasiūlymus.
Pasak Vyriausybės, apie tai su bendruomene ketinama diskutuoti nuo kitų metų pradžios, taip pat šiuo klausimu sutarta tęsti diskusiją su IŽA.
I. Ruginienė praėjusią savaitę teigė, kad dar kartą pakeisti reguliavimą dėl LRT vadovo atleidimo Vyriausybė pavasarį siūlys, jeigu žiniasklaidos bendruomenei netiks priimtas projektas.
Ji anksčiau taip pat negalėjo atsakyti, kodėl pakeitimai dėl transliuotojo atleidimo tvarkos parlamente svarstomi skubos tvarka.
Seimo Kultūros komitetas posėdį boikotuojant opozicijai pirmadienį pataisai pritarė. Ji, anot opozicinių politikų, iš esmės nesiskiria nuo „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio projekto, kuriam komitetas yra paprašęs poveikio vertinimo.
Ministrės pirmininkės susitikimas su IŽA vyko šiai pirmadienį paskelbus apie valdantiesiems teikiamą pluoštą siūlymų, kaip nepažeidžiant žiniasklaidos nepriklausomumo principų tobulinti LRT valdymo ir finansavimo modelį.
BNS rašė, kad tarp IŽA siūlymų yra papildomo organų – LRT valdybos sukūrimas, kurios narius viešo konkurso būdu turėtų skirti ir atleisti transliuotojo taryba.
Premjerė su IŽA nariais taip pat aptarė visuomenės atsparumo didinimą ir kovą su dezinformacija, reklamos internete reguliavimo klausimus, sąžiningos konkurencijos tarp žiniasklaidos priemonių ir didžiųjų socialinių tinklų užtikrinimą, periodinių leidinių pristatymo paslaugą ir jos kompensavimo modelį.
Asociacija lapkričio pabaigoje skelbė besitikinti, kad politikų iniciatyva lengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką paskatins išsamesnes diskusijas apie transliuotojo valdymo ir finansavimo modelį pagal Europos Sąjungos (ES) gerąsias praktikas ir taisykles.
Pagal skubiai svarstomą valdančiųjų socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ LRT įstatymo pakeitimo projektą, transliuotojo generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Opoziciniai politikai, dalis žurnalistų bendruomenės teigia, kad tokios be plačių diskusijų svarstomos pataisos kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui, gali sudaryti prielaidas LRT politizavimui.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių, protesto akcijos bus tęsiamos ir šią savaitę.
