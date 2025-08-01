Prie paliktos naujagimės – iškalbinga detalė

Buvo beveik vidurnaktis – užrakintos Kaišiadorių ligoninės durų skambutis paspaustas du kartus. Prie skubios pagalbos skyriaus paliktą naujagimę pamačiusios medikės sukrėstos – tokio įvykio ligoninėje dar nėra buvę.
„Personalo emocijos neeilinės, su drebuliu, su ašaromis – pirmą kartą toks atvejis“, – pasakojo Kaišiadorių ligoninės Skubios pagalbos skyriaus vedėja Daiva Leskova.
Mažylė rasta kruopščiai apkamšyta storu vilnoniu pledu.
„Ir apgaubta medvilniniu šiltu moterišku džemperiu. Kiek teigė kolegos – tai buvo šviežiai gimęs kūdikis, palikta neperrišta virkštelė, 20 cm ilgio. Kūdikėlis kruvinas“, – teigė Kaišiadorių ligoninės direktorius Linas Vitkus.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Ant kūdikio smurto žymių nėra, svoris – per 3 kilogramus.
„Normaliai kvėpuojantis, normalios kraujotakos vaikelis, atpylė, tai reiškia, kad buvo pamaitintas. Nuvalytas, kūnas švarus, plaukuose likę po gimdymo skysčių. Slaugytojų spėjimu, galėjo būti praėjusios 3–4 valandos po gimdymo“, – sakė D. Leskova.
Medikai įsitikinę, kad kūdikis gimė ne ligoninėje – gimdyvių su komplikacijomis nesulaukta.
„Tikrai ne gydymo įstaigoje, galbūt ne patalpose, gali būti ir lauke – sunku atsakyti“, – tvirtino L. Vitkus.
Naujagimė be jokių daiktų, tik viena iškalbinga detalė – eglišakės.
Lietuvių tradicijose yra buvę, kad linkint sėkmės padedama eglišakių.
„Buvo padėtos kelios eglės šakelės. Lietuvių tradicijose yra buvę, kad linkint sėkmės padedama eglišakių. Ne tik mirus žmogui takelį nutiesiame eglišakėmis, bet ir tokiu atveju“, – aiškino L. Vitkus.
Gydytojai spėja, kad eglišakės nulaužtos ligoninės kieme – čia pat, prie durų, stovi toks pat medis.
„Kelios šakelės nulaužtos būtent tokios kaip vieno krūmelio“, – tikino darbuotoja.
Kaišiadoriečiai šio įvykio sukrėsti.
„Sveika mergytė. Labai blogai“, – teigė senjorė.
„Stresas turbūt moteriai, kažkas negerai, psichologo pagalbos reikia mamai“, – sakė moteris.
„Vaikai – mūsų džiaugsmas, o ne tai, ką galima numesti“, – kalbėjo vyras.
Kadangi Kaišiadorių ligoninė neturi gyvybės langelio ar vaikų skyriaus, naujagimė pervežta į Kauno klinikas, kur praleis kelias dienas.
„Iš apžiūros panašu, kad naujagimis išnešiotas, dar bus atliekami kiti tyrimai“, – teigė Kauno klinikų Naujagimių ligų skyriaus vadovė Renata Dzikienė.
Toliau naujagimės likimą spręs vaiko teisių specialistai.
„Bandome ieškoti kūdikio tėvų, jų tapatybė nežinoma. Atlikę vaiko situacijos vertinimą inicijuosime laikinosios globos procedūrą. O jei atsirastų tėvai, turėtume atlikti DNR testą“, – aiškino Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Deivydas Aidukas.
Visgi ši situacija skiriasi nuo atvejų, kai vaikas paliekamas gyvybės langelyje.
„Šis įvykis nėra tapatus kūdikio palikimui gyvybės langelyje. Palikus langelyje tėvams nekyla jokios atsakomybės, nes laikoma, kad vaikas paliekamas tam skirtoje vietoje, saugioje aplinkoje. Šiuo atveju nėra laikoma saugia aplinka, nes kūdikis paliktas prie gydymo įstaigos durų“, – tvirtino D. Aidukas.
Tėvams už tokį elgesį gali grėsti atsakomybė. Policija tiria aplinkybes, tuo tarpu jau atsirado norinčių įsivaikinti mergaitę. Per 15 gyvybės langelio metų palikti 95 vaikai, 16 jų šeimos susigrąžino.
