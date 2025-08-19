Prie ligoninės palikta naujagimė: gydytojai pasidalijo svarbiais įtarimais

Jo duomenimis, apie 23.50 val., Kaišiadoryje, prie ligoninės Beržyno gatvėje durų, rasta naujagimė mergaitė.
Pasak policijos, surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo.
Vaikelis šiuo metu yra Kauno klinikose. Kaip žurnalistams antradienį sakė šios įstaigos Neonatologijos klinikos Naujagimių ligų skyriaus vadovė Renata Dzikienė, medicininės indikacijos rodo, kad vaikas gimė ne ligoninėje.
„Vertinant tai, kad naujagimio virkštelė buvo palikta ilga ir visiškai nesutvarkyta, galima teigti, kad naujagimis gimė ne medicinos įstaigoje“, – sakė gydytoja.
Tokie atvejai yra tikrai pavieniai ir per metus pasitaiko, deja, po vieną kartą kokį.
Pasak jos, naujagimė yra visiškai išnešiota, sveria 3,1 kilogramo.
„Kaip ir įprastai visi naujagimiai, dar kelias dienas bus (klinikose – BNS), o toliau visą tolimesnę eigą perims vaiko teisių gynėjai“, – pažymėjo R. Dzikienė.
„Naujagimio būklė atvežus buvo visiškai stabili ir šiuo metu ji tokia pati ir išlieka, o dėl platesnių atsakymų reikia padaryti tam tikrus tyrimus“, – sakė medikė.
Paklausta, ar ant naujagimės aptikta smurto žymių, ji pakartojo, kad šiuo metu jos būklė stabili ir nuo platesnių komentarų susilaikė.
R. Dzikienės duomenimis, galima kūdikio motina į Kauno klinikas nesikreipė. Apskritai atvejai, kai gydymo įstaigoje paliekami kūdikiai, – pavieniai.
„Tokie atvejai yra tikrai pavieniai ir per metus pasitaiko, deja, po vieną kartą kokį“, – kalbėjo R. Dzikienė.
