Prie parlamento rūmų dėl algų protestuos pareigūnai

Ją organizuoja Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) bei jam priklausančios šakinės profesinės sąjungos.
„Pareigūnų protesto taikinys – 2026 metų šalies biudžeto projektas, pareigūnų jau pakrikštytas Lietuvos statutinių įstaigų skurdo biudžetu“, – tvirtina NPPSS.
Susivienijimo teigimu, numatomas dalyvių skaičius – apie 1 tūkst. statutinių pareigūnų bei beveik 2,5 tūkst. jų vietas užimti pasiruošusių popierinių pareigūnų.
Sostinės savivaldybė BNS informavo, kad leidimas išduotas iki 5 tūkst. dalyvių.
Protesto akcijos išvakarėse premjerė Inga Ruginienė su statutinių pareigūnų profesinėmis sąjungomis kalbėjosi apie tarnybų finansavimą ir darbo sąlygas, pareigūnų pritraukimą ir išsaugojimą tarnyboje.
Anot ministrės pirmininkės, per susitikimą sutarta, jog „abiem pusėms svarbus tinkamas tarnybų finansavimas ir motyvuojančios darbo sąlygos“, tačiau ji sakė negalinti dalyti pažadų dėl atlygio.
„(Premjerė – BNS) patikino, kad biudžete atsiradus papildomų finansavimo galimybių, jis bus skirtas būtent statutiniams pareigūnams“, – nurodoma pranešime.
Pareigūnų teigimu, Vyriausybė nevykdo pažado kitąmet darbo užmokestį jiems vidutiniškai didinti 7 procentais.
BNS rašė, kad 2026 metų biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
Pasak pareigūnų profsąjungų, kitų metų biudžete gali trūkti mažiausiai 150 mln. eurų.
NPPSS duomenimis, Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policijos pareigūnų, 1 tūkst. ugniagesių, 200 Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų, 200 aplinkosaugos departamento darbuotojų.
