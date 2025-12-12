Prie Seimo – jaunimo organizacijų protestas prieš valdančiųjų veiksmus

„Gedime, kad šiomis dienomis, vietoje konstruktyvaus ir kryptingo darbo Lietuvos žmonių gerovei, imamasi iniciatyvų, kurios nesprendžia esminių šalies problemų. Kultūros sektoriaus finansavimo mažinimas, jaunų žmonių emocinės gerovės ignoravimas, politikai, kurie puldinėja ir įžeidinėja jaunus žmones viešojoje erdvėje. Švietimo politikos nenuoseklumas, pernelyg menkas dėmesys jaunimo organizacijų poreikiams“, – teigiama renginio aprašyme.
Viešą gedulo ir susitelkimo akciją „In memoriam „Valstybė, kuri veikia“ 2024–2025“ organizuoja Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Vilniaus universiteto Studentų atstovybė ir Lietuvos studentų sąjunga.
„Ypač gedime ir liūdime, kad vietoje svarbių sprendimų ir realaus visuomenės poreikių atliepimo renkamasi asmenines politines ambicijas – mažinti balsų kartelę, reikalingą pareikšti nepasitikėjimą LRT generaliniu direktoriumi“, – sako organizatoriai.
Pasak jų, ši politinės kultūros ir veiksmų kryptis jauniems žmonėms neatrodo kaip „valstybė, kuri veikia“ – toks buvo pagrindinis daugiausiai mandatų iškovojusios Lietuvos socialdemokratų partijos šūkis prieš praėjusius Seimo rinkimus.
„Liūdna, nes žodžiai ir sprendimai, kurie turėtų mus telkti, šiandien dažnai žeidžia, menkina ir gąsdina – ypač jaunuosius piliečius. Liūdime, nes vietoje bendros atsakomybės, rūpesčio ir darbų dėl geresnės ateities, gauname lozungus ir tuščius, nuosekliai laužomus pažadus“, – teigia akcijos rengėjai.
Jie kviečia akcijos dalyvius prie įrengtos instaliacijos padėti po vieną baltą rožę.
„Balta rožė – ženklas, kad apmąstėte savo vaidmenį, įsitraukimą ir pasirengimą rytoj kurti valstybę drąsiai ir viltingai. Individualiai, su savo artimaisiais ir savo bendruomenėse“, – rašoma renginio aprašyme.
Kaip skelbė BNS, tai – trečiasis šią savaitę prie Seimo vykstantis protestas. Antradienį kelios dešimtys tūkstančių žmonių protestavo dėl valdančiųjų planų keisti LRT vadovo atleidimo tvarką, tuo metu „Linava“ trečiadienį Gedimino prospekte išsirikiavo apie 70 vilkikų ir reikalavo valdžios pateikti planą dėl Baltarusijoje sulaikytų vilkikų.
