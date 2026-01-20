Ragina įvesti griežtesnes sankcijas už sumaištį keliančią dezinformaciją

Taip jis reagavo į pastarųjų dienų grasinimus sprogdinimais Lietuvos mokykloms, teismams ir kitoms institucijoms.
Pareigūnas pavadino juos psichologinio poveikio priemone.
„Tai yra psichologinio poveikio priemonė ir mūsų Seimas, mūsų parlamentarai turėtų galvoti, kaip labiau reguliuoti arba imtis papildomų sankcijų dezinformacijos atveju, tuo atveju, jeigu iš tikrųjų kuriama sumaištis, destabilizuojanti situacija“, – Žinių radijui sakė D. Matulionis.
Pritartume, kad atsirastų teisinis reguliavimas.
„Seime vyksta tam tikros diskusijos, mes pritartume, kad atsirastų teisinis reguliavimas didesnis“, – pridūrė jis.
Sekmadienio vakarą policija pranešė, kad socialiniame tinkle „Telegram“ buvo skelbiami grasinimai mokykloms Lietuvoje.
Policijos manymu, paskelbti grasinimai greičiausiai platinti iš netikros paskyros Rusijoje. Anksčiau su panašia situacija buvo susidūręs Kazachstanas. Tuomet nustatyta, kad grasinimai siunčiami iš Rusijos.
Pirmadienį grasinimus gavo teismai ir kitos institucijos Lietuvoje.
D. Matulionis sakė, kad kol kas sunku aiškiai įvardyti už tai atsakingą valstybę ar veikėjus.
BNS rašė, kad 2023 metų spalį per kelias dienas Lietuvos įstaigos buvo gavusios tūkstančius elektroninių laiškų apie neva padėtus sprogmenis mokyklose, darželiuose, savivaldybėse, tokius pat pranešimų tuomet sulaukė ir ugdymo įstaigos Latvijoje bei Estijoje.
Valstybės saugumo departamentas tuomet teigė, kad tai, tikėtina, buvo tikslinga ir koordinuota ataka, vykdyta priešiškų valstybių iniciatyva.
Naujausi komentarai