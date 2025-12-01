Restauruoti Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų dokumentai

Beveik 76 metus po žeme išbuvę Lietuvos partizanų dokumentai 2024 metais rasti Telšių rajone, Kuršų kaime.
Juos aptiko Telšių „Alkos“ muziejus ir archeologas Gediminas Petrauskas, vykdęs Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės bunkerio liekanų archeologinius tyrinėjimus.
Partizanai bunkerį apleido po NKVD 1948 metų birželio mėnesį įvykdytos operacijos, o sodybos šeimininkai jį užvertė žemėmis ir akmenimis.
Tyrinėjant buvusio bunkerio liekanas, ant grindų rasti sulipę foto negatyvai, metalinė dėžutė su dokumentais ir ant jos gulėjusio popieriaus pluošto likučiai, kurie buvo tokios blogos būklės, kad juos iškelti pavyko tik kartu su aplink buvusiomis žemėmis.
Lietuvos kultūros tarybai skyrus finansavimą, dokumentus restauravo Lietuvos centrinio valstybės archyvo Restauravimo skyriaus restauratoriai.
„Po kruopščių tyrimų ir itin sudėtingų restauravimo darbų, jiems pavyko atkurti ir restauruoti 41 dokumento lapą bei 19 plačiajuosčiu fotoaparatu darytų foto negatyvų“, – teigiama pranešime.
Dauguma atkurtų dokumentų rasti metalinėje dėžutėje, todėl jie išsilaikė geriau, nei tie, kurie gulėjo ant bunkerio grindų.
Ant žemės gulėjusių, niekuo neapsaugotų dokumentų būklė buvo labai prasta, lapai stipriai sulipę ir gausiai peraugę augalų šaknimis, popierius sunykęs, pradėjęs irti, foto negatyvų emulsija taip pat buvo labai paveikta blogų sąlygų. Nei šių dokumentų, nei negatyvų atgaminti restauratoriams nepavyko.
Restauruoti dokumentai bus saugomi Lietuvos ypatingajame archyve.
Identifikavus ir aprašius dokumentus, jie bus suskaitmeninti ir paskelbti interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ (https://epartizanai.archyvai.lt/), kur skelbiami skaitmeniniai Lietuvos ypatingajame archyve, kitose atminties institucijose ir privačiose kolekcijose saugomų Lietuvos partizanų dokumentų vaizdai.
