Rugpjūčio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.43 val., leidžiasi 21.05 val. Dienos ilgumas 15.22 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 6.50 val., teka 21.41 val.
Vardadieniai:
Aistė, Astorija (Astra), Astrida, Aurimas, Laurencija, Laurynas, Narimantas
Datos:
Šv. Laurynas, Paskutinioji perkūno diena
Tarptautinė apatinių drabužių diena
Lituanistinės mokyklos diena
Rugpjūčio 10-oji Lietuvos istorijoje:
1756 — Jankaičiuose (Kelmės r.) gimė religinių knygų leidėjas, mokytojas Laurynas Bortkevičius. Mirė 1823 m. vasario 15 d. Skapiškyje (Kupiškio r.).
1874 — Užulėnio kaime (Utenos apskritis) gimė pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, 1940 metais pasitraukęs iš Lietuvos ir po ketverių metų miręs Klyvlende (JAV).
1987 — mirė prozininkas, poetas ir vertėjas Albinas Žukauskas (gimė 1912 m.).
2000 — Lietuvos žemės ūkio ministras Edvardas Makelis su Maskvos vyriausybe pasirašė susitarimą dėl lietuviškų maisto produktų eksporto į Rusiją.
2008 — Palangos kapinėse, šeimos kapavietėje, palaidotas paskutinysis tiesioginis grafų Tiškevičių, kurie valdė Palangą per 100 metų, palikuonis Alfredas Tiškevičius. A. Tiškevičius mirė 2008 m. liepos 10 d. Varšuvoje.
2012 — tapytojui Aloyzui Stasiulevičiui suteiktas Kėdainių krašto garbės piliečio vardas.
2021 — Kinija dėl gilėjančių Lietuvos ryšių su Taivanu konsultacijoms atšaukė ambasadorių Shen Zhifei Vilniuje ir pareikalavo, kad Vilnius padarytų tą patį. Ambasadorė Diana Mickevičienė į Vilnių konsultacijoms grįžo rugsėjo pradžioje.
2021 — dėl pandemijos valdymo priemonių prie Seimo surengtas mitingas, kuris vėliau virto riaušėmis, kurių metu buvo sužaloti keli pareigūnai.
2022 — pranešta, kad dėl įtarimų mobingu ir seksualiniu priekabiavimu sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys iš pareigų atleido Nacionalinio transplantacijos biuro vadovą Artūrą Bagotyrių.
Rugpjūčio 10-oji pasaulio istorijoje:
1519 — Ferdinand Magellan (Ferdinandas Magelanas) su 5-iais laivais išplaukė iš Sevilijos į kelionę aplink pasaulį.
1664 — pasibaigė Turkijos ir Romos karas.
1787 — Turkija paskelbė karą Rusijai.
1792 — Prancūzijoje nuversta monarchija. Buvo suimtas Liudvikas XVI-asis ir jo žmona Marija Antuanetė (Marie Antoinette).
1810 — gimė pirmasis vieningos Italijos valstybės ministras pirmininkas Camillo Benso (Kamilas Bensas). Pareigas pradėjo eiti 1860 m.
1821 — Misūris tapo 24-ąja JAV valstija.
1865 — gimė rusų simfoninės muzikos kūrėjas Alexander Glazunov (Aleksandras Glazunovas).
1874 — gimė JAV valstybės veikėjas ir 31-asis prezidentas (1929—1933 m.) Herbert Hoover (Herbertas Hooveris).
1885 — Baltimorės mieste (JAV) pradėjo važinėti pirmasis pasaulyje elektra varomas tramvajus.
1913 — pasibaigė II Balkanų karas. Bulgarijos, Juodkalnijos, Serbijos, Rumunijos ir Graikijos atstovai pasirašė Bukarešto sutartį, kuria užbaigė karą.
1914 — Prancūzija paskelbė karą Austrijai-Vengrijai.
1945 — mirė amerikiečių kilmės fizikas, profesorius bei išradėjas Robert Hutchings Goddard (Robertas Hatčingsas Godardas). Jis sukonstravo pirmąją skysto kuro raketą, kurią išbandė 1926 m. kovo 16 d. Gimė 1882 m.
1966 — paleistas kosminis aparatas „Orbiter 1“, kuris pirmasis perdavė galimo nusileidimo vietos Mėnulyje nuotraukas.
1990 — Magelano zondas pasiekė Venerą.
1991 — serbai ir kroatai pirmą kartą pasikeitė karo belaisviais.
1995 — dvi Saddam Hussein (Sadamo Huseino) dukterys, jų vyrai bei grupė karininkų pabėgo į Jordaniją, kur jiems buvo suteiktas politinis prieglobstis.
1995 — JAV atsargos kariškiams Timothy McVeigh (Timočiui Makvėjui) ir Terry Nicholsui (Teriui Nikolsui) pateikti kaltinimai Oklahomos Sičio federalinio pastato susprogdinimu, kurio metu žuvo 168 žmonės.
1998 — 19-metį imigrantą iš Ukrainos Michail Markašev (Michailą Markaševą) JAV prisiekusiųjų teismas nuteisė kalėti iki gyvos galvos už komiko Bill Cosby (Bilo Kosbio) sūnaus, 27-erių Ennis (Enio) nužudymą.
1999 — islamistų kovotojai paskelbė Rusijos Dagestano Respubliką nepriklausoma valstybe ir paragino pradėti šventą išsivadavimo karą.
2003 — įvyko pirmosios kosminės vestuvės. Jurij Malenčenko (Jurijus Malenčenka), Tarptautinės kosminės stoties vadas, buvo kosmose, o jo nuotaka Jekaterina Dmitrijeva (Jekaterina Dmitrijeva) – Žemėje.
2021 — Dėl įtarimų seksualiniu priekabiavimu Niujorko gubernatorius Andrew Cuomo (Endrius Kuomas) paskelbė atsistatydinantis iš pareigų.
Rugpjūčio 10-oji šou pasaulyje:
1970 — Majamyje, Floridos valstijoje, prasidėjo teismas dėl grupės „The Doors“ lyderio Jim Morrison (Džimo Morisono) „nepadoraus išsirengimo scenoje“.
1999 — Paul Arthurs (Polas Artursas), pravarde „Bonehead“, paskelbė, kad palieka grupę „Oasis“.
2009 — „Grammy“ ir „Oskaro“ laureatė Jennifer Hudson (Dženifer Hadson) susilaukė savo pirmojo vaiko — sūnaus David Daniel Otunga (Deivido Danielio Otungos) jaunesniojo.
2012 — JAV aktorė Jennifer Aniston (Dženifer Aniston) susižadėjo su scenaristu Justin Theroux (Džastinu Teru).
