Rugpjūčio 15-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.52 val., leidžiasi 20.54 val. Dienos ilgumas 15.02 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 14.27 val., teka 22.27 val.
Vardadieniai:
Arnulfas, Asunta, Arvilas, Napoleonas (Napalys), Rugilė, Sigita, Visvilas, Vydenė
Datos:
Žolinė (Šv. Mergelės Marijos į dangų ėmimo diena)
Zarasų miesto gimimo diena
Rugpjūčio 15-oji Lietuvos istorijoje:
1382 — Krėvos pilyje nužudytas Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis.
1810 — gimė Laurynas Rokas Ivinskis, pirmojo lietuviško kalendoriaus „Metskaitlius“ rengėjas ir leidėjas. Mirė 1881 m.
1898 — gimė botanikas, floristas Jurgis Kuprevičius. Mirė 1941 m.
1911 — gimė rašytojas, prozininkas, dramaturgas, kritikas Jokūbas Josadė. Mirė 1995 m.
1928 — gimė vertėja Lilija Vanagienė.
1932 — gimė poetė Meilė Kudarauskaitė.
1932 — Kaune, Petrašiūnų smiltynuose, įvyko pirmosios ir vienintelės prieškario Lietuvoje Lietuvos aeroklubo (LAK) sklandymo mokyklos atidarymas.
1938 — gimė tautodailininkas Albertas Gediminas Jurėnas.
Rugpjūčio 15-oji pasaulio istorijoje:
1534 — Paryžiuje įkurtas jėzuitų ordinas.
1769 — Korsikoje gimė būsimasis Prancūzijos imperatorius Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas).
1771 — gimė škotų rašytojas seras Walter Scott (Valteris Skotas). Mirė 1832 m.
1888 — gimė britų keliautojas, rašytojas ir archeologas Thom Edward Lawrence (Tomas Edvardas Lorencas).
1906 — Britanija ir Kinija pasirašė Tibeto konvenciją.
1914 — buvo atidarytas Panamos kanalas. Iki 1999 m. gruodžio 31 d. jį valdė Jungtinės Amerikos Valstijos.
1917 — nuverstasis Rusijos caras Nikolajus I ir jo šeimos nariai ištremti į Sibirą.
1918 — JAV ir Rusija nutraukė diplomatinius santykius.
1925 — gimė Kanados kompozitorius bei džiazo pianistas Oscar Peterson (Oskaras Petersonas).
1945 — kapituliavus Japonijai, milijonai pasaulyje šventė II pasaulinio karo pabaigą.
1947 — paskelbta Indijos nepriklausomybė. Šalies premjeru tapo Pandit Nehru (Panditas Neru).
1948 — Pietų Korėjos Nepriklausomybės diena.
1960 — Kongo Respublika atgavo nepriklausomybę iš Prancūzijos.
1971 — Didžioji Britanija suteikė nepriklausomybę Bahreinui (Azijos valstybei).
1994 — Llich Ramirez Sanchez (Lichas Ramiresas Sančesas) buvo įkalintas Prancūzijoje. Jis buvo pripažintas tarptautiniu teroristu, vadinamu Carlos Jackal (Karloso Džakalo) vardu.
1995 — praėjus 50 metų nuo II pasaulinio karo pabaigos, Japonija pirmą kartą viešai atsiprašė už savo veiksmus karo metu.
1996 — Frederick Martin Davidson (Frederikas Martinas Deividsonas) nušovė tris inžinerijos profesorius. Jis vėliau buvo pripažintas kaltu ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos.
1998 — automobilyje sprogusi bomba Šiaurės Airijoje atėmė gyvybes 29 žmonėms ir sužeidė 370 žmonių.
2012 — būdamas 87 metų mirė žymus Amerikos mokslinės fantastikos rašytojas Harry Harrison (Haris Harisonas).
2021 — iš savo šalies pabėgęs Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani (Ašrafas Ganis) paskelbė, kad Talibas laimėjo, kovotojams įžengus į Kabulą praėjus beveik 20 metų, kai islamistų režimas buvo nuverstas per JAV vadovaujamą karinę intervenciją.
Rugsėjo 15-oji šou pasaulyje:
1965 — grupės „The Beatles“ koncertą Niujorko stadione stebėjo rekordinis 55 600 žiūrovų skaičius.
1967 — gimė grupės „The Beastie Boys“ narys MCA (Em Si Ei).
1969 — Betelio mieste Niujorko valstijoje prasidėjo legendinis Vudstoko festivalis. Tris dienas trukusiame koncerte, sutraukusiame per 400 tūkstančių žmonių, pasirodė 24 grupės.
1972 — gimė populiarus Holivudo aktorius Ben Affleck (Benas Aflekas).
1991 — Paul Simon (Polas Saimonas) surengė nemokamą koncertą Niujorko Centriniame parke, kur jo pasiklausyti atėjo 750 tūkstančių žmonių.
2009 — „San Fransisko raganų“ (Charmed) žvaigždė aktorė Alyssa Milano (Alisa Milano) per prašmatnią ceremoniją Naujajame Džersyje ištekėjo už savo sužadėtinio – talentų agento – Dave Bulgari (Deivo Balgario).
2009 — savo namuose Koronoje Kalifornijoje mirė vaikystėje ekrano dievaite buvusi Virginia Davis (Virdžinija Deivis), dar vadinama pirmąja Walto Disney (Volto Disnėjaus) filmų žvaigžde. Jai buvo 90 metų.
2010 — Holivudo aktorius ir režisierius Mel Gibson (Melas Gibsonas) nesuvaldė savo prabangaus 2008 metų laidos automobilio „Maserati“, kuris rėžėsi į uolėtą kalvos šlaitą Malibu miestelyje Kalifornijoje. Aktorius per šį incidentą nenukentėjo.
2011 — televizijos serialo „Nusivylusios namų šeimininkės“ (Desperate Housewives) žvaigždė Neal McDonough (Nilas Makdono) susilaukė ketvirto mažylio – jo žmona Ruve (Rav) pagimdė mergaitę.
