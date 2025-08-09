Rugpjūčio 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.41 val., leidžiasi 21.07 val. Dienos ilgumas 15.26 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 5.19 val., teka 21.31 val.
Vardadieniai:
Jorūnas, Mintaras, Romanas, Rolandas, Roma, Tarvilė, Virginija
Datos:
Tarptautinė tautos diena
Rugpjūčio 9-oji Lietuvos istorijoje:
1906 — gimė prozininkas, eseistas Jurgis Jankus. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos ir apsigyveno JAV. Mirė 2002 m.
1897 — gimė vertėja Petronėlė Sirutytė-Lastienė.
1922 — Lietuvos Steigiamasis Seimas priėmė Valiutos įstatymą. Buvo įvesta nauja piniginė sistema, grindžiama auksu, ir piniginis vienetas litas.
1952 — gimė rašytoja Roma Žilinskienė.
2000 — Vilniuje pasirašyta sutartis, pagal kurią prie Karo akademijos įsteigtas Jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių mokymo centras.
2012 — Seime Algirdui Patackui įteikta JAV lietuvių įsteigta Laisvės premija. Premija skirta už kovą su okupantais ir darbą, atliktą atkuriant bei stiprinant nepriklausomą Lietuvos valstybę.
2019 — po ligos mirė ilgametis diplomatas, buvęs ambasadorius Kanadoje Darius Pranckevičius.
Rugpjūčio 9-oji pasaulio istorijoje:
48 m. pr. Kr. — buvo nužudytas žymus Romos karvedys ir politikas Gnaeus Pompeius Magnus (Gnėjus Pompėjus Didysis), kovęsis pilietiniame kare prieš Julijų Cezarį, savo buvusį sąjungininką. Po šios kovos Pompėjus pabėgo į Egiptą, kur buvo nužudytas.
1615 — Prancūzijoje kilo pilietinis karas.
1631 — gimė anglų poetas ir dramaturgas John Dryden (Džonas Draidenas).
1792 — Paryžiuje įsteigta revoliucionierių komuna.
1842 — JAV ir Didžiosios Britanijos sutartimi nužymėta siena tarp JAV ir Kanados.
1896 — gimė šveicarų psichologas Jean Piaget (Žanas Pjažė). Mirė 1980 m.
1902 — Vestminsterio abatijoje Londone karūnuotas Didžiosios Britanijos ir Airijos karalius Edvardas VII.
1903 — Romoje popiežiumi Pijumi X paskelbtas Giuseppe Sarto (Džiuzepė Sartas).
1942 — nacių apgultame Leningrade atlikta Dmitrij Šostakovič (Dmitrijaus Šostakovičiaus) Septintoji simfonija.
1945 — JAV karo bombonešis B-29 numetė plutonio bombą ant Japonijos Nagasakio miesto. Žuvo daugiau nei 115 000 gyventojų.
1974 — atsistatydinus Richard Nixon (Ričardui Niksonui), 38-uoju JAV prezidentu prisaikdintas Gerald Ford (Džeraldas Fordas).
1975 — mirė rusų kompozitorius Dmitrij Šostakovič (Dmitrijaus Šostakovičiaus).
1999 — Rusijos prezidentas Boris Jelcin (Borisas Jelcinas) atleido iš premjero pareigų Sergej Stepašin (Sergejų Stepašiną) ir laikinuoju ministru pirmininku paskyrė Federalinės saugumo tarnybos (FST), buvusiosios KGB, vadovą Vladimir Putin (Vladimirą Putiną).
2013 — Paryžiuje dėl pranešimo apie bombą buvo evakuotas Eifelio bokštas.
2020 — Baltarusijos prezidento rinkimuose nugalėtoju paskelbtas autoritarinis šalies lyderis Aliaksandras Lukašenka. Vakarų šalys šių rinkimų nepripažįsta, po jų Baltarusijoje kilo kelis mėnesius trukę masiniai protestai, dalis opozicijos atstovų dėl represijų buvo priversti palikti šalį.
Rugpjūčio 9-oji šou pasaulyje:
1957 — gimė Holivudo aktorė Melanie Griffith (Melani Grifit).
1963 — gimė JAV popmuzikos dievaitė Whitney Houston (Vitni Hiuston). Mirė 2012 m.
1976 — gimė prancūzų aktorė Audrey Tautou (Odri Totu), išgarsėjusi vaidmeniu filme „Amelija iš Monmartro“ (2001 m.).
1995 — nuo infarkto mirė roko grupės „Grateful Dead“ lyderis ir 7-o dešimtmečio antikultūrinės revoliucijos simbolis Jerry Garcia (Džeris Garsija).
2010 — būdama 84 metų nuo plaučių vėžio mirė „Oskaro“ laureatė aktorė Patricia Neal (Patrišija Nil).
