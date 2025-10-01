Rugsėjis baigiasi rudeniškai: ar sulauksime bobų vasaros?

Doc. Gintautas Stankūnavičius pasidalino pasaulio orų apžvalga ir prognozėmis.
„Šilta buvo ne visoje Europoje, bet daugiau rytinėje jos dalyje, o maksimalus oro temperatūros nuokrypis nuo normos – 6,5 laipsnių buvo fiksuotas Laplandijoje. Vakarų Europoje daug kur buvo vėsiau nei įprastai. Tokį netolygų oro temperatūros nuokrypių Europoje pasiskirstymą lėmė gana stabilus aukštuminis gūbrys virš Rytų Europos, kurį laiką netgi tapęs blokuojančiu dariniu.
Šio gūbrio vakarine periferija labai šiltos oro masės iš pietų patekdavo į Baltijos regiono rytinę dalį. Tuo pat metu virš Šiaurės vakarų ir Vakarų Europos laikėsi platus aukštuminis slėnis, kuris skatino poliarinių oro masių prietaką.
Pastaruoju metu blokuojanti anticikloninė sistema įsitvirtino virš Skandinavijos ir Baltijos regiono šiaurinės dalies. Priežemyje visos Baltijos šalys patenka į anomaliai aukšto slėgio lauką, tačiau giedri, saulėti, bet nešilti orai laikosi tik šiauriau Lietuvos ir, dalinai, Žemaitijoje bei pajūryje.
Likusią Lietuvos dalį veikia aukštuminis slėnis ištįsęs nuo Karos jūros link Karpatų. Jo pakraščiu pas mus nešamos sausos ir vėsios oro masės ir lemia debesuotus bei rudeniškai žvarbius orus.
Tiesa, nors dangus ir debesuotas, bet pernelyg aukštas slėgis priežemyje neleidžia susidaryti kiek intensyvesnių kritulių laukams.
Per šią savaitę anticiklonas, kurio centras dabar šiaurinėje Rusijos dalyje (Vologdos ir Archangelsko sritys) dar stiprės ir plėsis, tačiau pats centras pirmiausia pasislinks į vakarus link Botnijos įlankos, o savaitės pabaigoje dėl prognozuojamos tropinio ciklono „Humberto“ trajektorijos vėl bus nustumtas arčiau Uralo.
„Humberto“ uraganas šiuo metu yra ketvirtos kategorijos, apie 1 tūkst. km į šiaurę nuo Dominikos Respublikos šiaurinės pakrantės, o maksimalus vidutinis vėjo greitis siekia 58 m/s. Tokio stiprumo vėjas, koks yra dabar – Europos tikrai nepasieks. Patekęs virš vėsesnių Šiaurės Atlanto akvatorijų jis ims silpti, pati tropinio ciklono struktūra persitvarkys į netropiniam ciklonui būdingą struktūrą ir tik slėgis centre, tikėtina, išliks anomaliai žemas.
Prognozuojama, kad intensyviausias (giliausias) savaitgalį jis turėtų būti virš Šiaurės rytų Atlanto ties regionų tarp Farerų ir Šetlando salynų. Tai lems uraganinio stiprumo vėjus būtent tame regione ir šiaurinėje bei šiaurės vakarinėje Škotijos pakrantėse.
Tikros giedros šios savaitės dienomis Lietuvoje labai tikėtis nereikėtų, bet stiprėjant anticiklonui debesų danga plonės bei vietomis taps fragmentiška. Dėl vėsių oro masių poveikio dienos oro temperatūra nekils aukščiau 14 laipsnių, vietomis nesieks ir 10 laipsnių šilumos.
Naktys savaitės viduryje taps dar vėsesnės ir vėl daugelyje rajonų sugrįš šalnos, žymesni krituliai mažai tikėtini. Šiltesnės naktys ir dienos prognozuojamos savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje. Tada numatoma ir didesnė kritulių tikimybė.
Europos žemyne kiek panašesni į vasariškus orus dabar vyrauja Viduržemio jūros regione. Ten dienomis oro temperatūra vis dar pakyla iki 24 –29 laipsnių. Tačiau ir ten ne viskas taip paprasta: pastarąją parą prie pietinės Portugalijos ir Andalūzijos priartėjo tropinio ciklono „Gabrielė“ liekanos ir lėmė gausias liūtis.
Dar vienas silpstantis ciklonas yra virš vakarinės Turkijos ir lemia liūtis Egėjo jūros salose. Bet ir ten artimiausiomis dienomis prognozuojamas atvėsimas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Šį savaitgalį vasariški orai žada grįžti į pietvakarinę Europos dalį, daugiausia Pirėnų pusiasalį ir Prancūziją, o vėjuoti ir darganoti orai – į Britų salas ir Vidurio Europos šiaurinę dalį.
Po stipresnių rudens (rugsėjo) šalnų bei ilgesnio darganoto laikotarpio įprasta laukti bobų vasaros. Tai laikotarpis, kai trumpam grįžta malonūs, sausi, mažai vėjuoti ir, be abejo, šilti orai, šiek tiek primenantys vasarą.
Vidutinė bobų vasaros pradžios data yra Mykolinės – rugsėjo 29 d. Tačiau įvairiais metais gali prasidėti skirtingu laiku (nuo trečio rugsėjo iki antro spalio dešimtadienio) ir tęstis nevienodai ilgai (nuo trijų parų iki dviejų savaičių).
Paprastai tokius orus gali lemti pastovus aukštesnio slėgio gūbrys, išsitęsęs nuo subtropinių Šiaurės Atlanto akvatorijų link Vidurio Europos ar dar toliau į šiaurės rytus. Artimiausiomis savaitėmis tokios bobų vasarai tipiškos situacijos virš Europos neprognozuojama, bet situacija dar gali keistis, nes vidutinės trukmės orų prognozių patikimumas tokiu metų laiku nėra labai geras.
Remiantis ilgalaikių orų prognozių duomenimis – pats palankiausias metas bobų vasarai pagal šios dienos prognozes yra antras spalio dešimtadienis“, – rašoma įraše.
