Rugsėjo 12-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.43 val., leidžiasi 19.47 val. Dienos ilgumas 13.04 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 13.46 val., teka 20.53 val.
Vardadieniai:
Egidijus, Gvidas, Marija, Ovidijus, Silvinas, Tolvaldas, Vaidmantė
Rugsėjo 12-oji Lietuvos istorijoje:
1263 – mirė pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas.
1683 – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Sobieskio vadovaujama kariuomenė prie Vienos sumušė turkų kariuomenę.
1733 — Pirmasis Elekcinis seimas Varšuvoje paskelbė karaliumi atvykusį Stanislovą Leščinskį, pasivadinusį Stanislovu I.
1799 — gimė Kiprijonas Nezabitauskis-Zabitis, politinės lietuvių poezijos pradininkas, kunigas, 1831 metų sukilimo rėmėjas. Po nepavykusio sukilimo emigravo į Prancūziją, kur mirė 1837 metais.
1911 — gimė poetas Alfonsas Keliuotis. Mirė 1994 m.
1932 — gimė kompozitorius Bronius Kutavičius. Mirė 2021 m.
1934 — Lietuva, Latvija ir Estija pasirašė Bendradarbiavimo ir abipusio palaikymo sutartį, kurios pagrindinis tikslas buvo apsisaugoti nuo vokiečių nacistų agresijos.
1944 – gimė filosofas, vokiečių egzistencializmo tyrinėtojas, vertėjas, eseistas Arvydas Šliogeris. Mirė 2019 m.
Rugsėjo 12-oji pasaulio istorijoje:
1764 — mirė vėlyvojo baroko laikotarpio prancūzų kompozitorius Jean Philippe Rameau (Žanas Filipas Ramo).
1801 — Rusijos caras Aleksandras I aneksavo Gruziją.
1848 — Šveicarija priėmė naują konstituciją, kuri paskelbė šalį tapus Federacine Respublika.
1873 — klientams buvo parduota pirmoji spausdinimo mašinėlė.
1910 — į Los Andželo (JAV) Policijos Departamentą dirbti priimta Alice Wells (Elis Vels) — pirmoji moteris policininkė pasaulio istorijoje.
1921 — gimė lenkų mokslinės fantastikos rašytojas, filosofas bei futurologas Stanislawas Lemas (Stanislavas Lemas). Mirė 2006 m.
1953 — Nikita Chruščiovas išrinktas SSKP CK pirmuoju sekretoriumi.
1953 — senatorius John F. Kennedy (Džonas F.Kenedis) vedė Jacqueline Bouvier (Žaklin Buvje).
1970 — prabangusis „Concorde“ lėktuvas pirmą kartą nusileido Londono „Heathrow“ oro uoste.
1980 — Turkijoje įvykdytas kariškių perversmas.
1980 – gimė Kinijos krepšininkas Yao Ming (Jao Mingas), 2002 m. jis tapo pirmuoju azijiečiu, pašauktu pirmuoju šaukimu NBA naujokų biržoje. Stipriausioje krepšinio lygoje jis žaidė iki 2011 m.
1995 — mirė 83 metų Olga Ivinskaya (Olga Ivinskaja), rusų rašytojo Boriso Pasternako meilužė bei Laros („Daktaras Živago“) prototipas.
1998 — nepriklausomas prokuroras Kenneth Starr (Kenetas Staras) JAV Kongresui pateikė ataskaitą, kurioje prezidentui Billui Cintonui (Bilui Klintonui) pateikta 11 kaltinimų jo seksualinių santykių istorijoje su Baltųjų rūmų stažuotoja Monica Lewinsky (Monika Levinski).
2009 — Dalase mirė JAV selekcininkas Normanas Borlaugas (Normanas Borlaugas), kuriam už naujų labai derlingų kviečių išvedimą siekiant užkirsti kelią badui besivystančiame pasaulyje buvo paskirta Nobelio taikos premija.
2009 — sulaukęs 99 metų amžiaus mirė lietuviškų šaknų turintis prancūzų fotografas Willy Ronis (Vilis Ronis), kuris pagarsėjo po karo įamžintais Paryžiaus ir Provanso vaizdais. W. Ronis gimė Paryžiuje, iš Odesos kilusio žydo ir lietuvės šeimoje.
2013 — Didžiosios Britanijos princas William (Viljamas) baigė savo sraigtasparnio piloto tarnybą Karališkosiose oro pajėgose (RAF) ir pasitraukė iš ginkluotųjų pajėgų.
2013 — mirė 87 metų vokiečių rašytojas Erich Loest (Erichas Lestas), garsus buvusio komunistinės Rytų Vokietijos režimo kritikas.
Rugsėjo 12-oji šou istorijoje:
1966 — britų grupės „Beatles“ plokštelė „Yellow Submarine“ tapo auksine.
1972 — gimė Liam Gallagher (Liamas Galageris), grupės „Oasis“ lyderis.
1992 — nuo AIDS mirė amerikiečių aktorius Anthony Perkins (Antonis Perkinsas).
1996 — „Oasis“ atšaukė savo gastroles po JAV dėl „vidinių nesutarimų“.
2003 — būdamas 71-erių mirė garsus kantri atlikėjas Johnny Cashas (Džonis Kešas).
2008 — JAV rašytojas David Foster Wallace (Deividas Fosteris Volesas), kuris labiausiai pagarsėjo dėl prieštaringai vertinamo 1996 metais išleisto romano „Begalinis pokštas“ (Infinite Jest), rastas negyvas savo namuose Klermonte (Kalifornija).
2004 — italų kino žvaigždė Monica Bellucci (Monika Beluči) ir jos vyras, prancūzų aktorius Vincent Casseli (Vinsanas Kaselis) susilaukė pirmagimės, kuriai davė (Deva) Devos vardą.
2006 — JAV popmuzikos žvaigždė Britney Spears (Britni Spirs), dvi dienos prieš savo pirmojo vaiko pirmąjį gimtadienį, pagimdė antrą sūnų.
2009 — izraeliečių filmas „Libanas“ (Lebanon), kuriame Izraelio 1982 metų invazija į šią Artimųjų Rytų šalį parodoma keturių tanke sėdinčių kareivių akimis, pelnė pagrindinį Venecijos kino festivalio apdovanojimą — „Aukso liūtą“.
2010 — būdamas 80 metų amžiaus mirė produktyvus prancūzų kino kūrėjas Claude Chabrol (Klodas Šabrolis), kuris šeštajame dešimtmetyje padėjo inicijuoti Naujosios bangos judėjimą.
2010 — ekstravagantiškas atlikėjos Lady Gaga (Leidi Gagos) vaizdo klipas „Bad Romance“ buvo pripažintas geriausiu per MTV videomozikos (VMA) apdovanojimų ceremoniją.
2020 — pagrindinis kasmet rengiamo Venecijos kino festivalio apdovanojimas – „Auksinis liūtas“ – atiteko kinų kilmės amerikiečių režisierės Chloe Zhao (Klojos Džao) juostai „Klajoklių žemė“.
