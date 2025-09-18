Rugsėjo 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.54 val., leidžiasi 19.32 val. Dienos ilgumas 12.38 val.
Mėnulis (delčia) teka 2.18 val., leidžiasi 18.48 val.
Vardadieniai:
Galmantė, Irena, Jogaudas, Juozapas, Minė, Mingailas, Stanislovas, Stefanija
Rugsėjo 18-oji Lietuvos istorijoje:
1523 — gimė Ona, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto sesuo.
1873 — gimė Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą, arkivyskupas metropolitas Juozas Skvireckas. Mirė 1959 m.
1917 — Vilniuje prasidėjo pirmoji lietuvių konferencija (rugsėjo 18–22 d.).
1931 — gimė dailininkė Danutė Gobytė-Daunoravičienė.
2020 — Vilniaus apygardos teismas skyrė dvejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę teroro aktą sostinėje pasikėsinusiam surengti jaunuoliui.
Rugsėjo 18-oji pasaulio istorijoje:
1502 — savo paskutinės — ketvirtosios — kelionės į Ameriką metu Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas) išsilaipino Kosta Rikoje.
1709 — gimė anglų rašytojas ir leksikografas Samuel Johnson (Samuelis Džonsonas), pirmojo anglų kalbos žodyno (1755 m.) sudarytojas.
1759 — prancūzai britams atidavė Kvebeką.
1765 — gimė popiežius Grigalius XVI (1831—1846).
1810 — Ispanija Čilei suteikė nepriklausomybę.
1819 — gimė prancūzų fizikas Jean Bernard Leon Foucalt (Žanas Bernardas Leonas Fuko), įrodęs, kad žemė sukasi aplink savo ašį. Mirė 1868 m.
1851 — pirmą kartą pasirodė Henry Raymond (Henrio Reimondo) įsteigtas laikraštis „The New York Times“.
1896 — mirė prancūzų fizikas, Paryžiaus politechnikos mokyklos profesorius (1865—1867 m.) Armand Fizeau (Armanas Fizo). 1848 m. jis sukūrė dangaus šviesulių greičio nustatymo metodą, o 1849 m. išmatavo šviesos greitį Žemės sąlygomis. Gimė 1819 m. Paryžiuje.
1916 — Pirmojo pasaulinio karo metais graikų armija pasidavė vokiečiams.
1934 — SSRS priimta į Tautų Lygą.
1973 — JT narėmis tapo VDR, Vakarų Vokietija ir Bahamai.
1981 — Prancūzijos parlamentas balsavo už mirties bausmės — giljotinos — panaikinimą.
1990 — JAV ir SSRS pasirašė bendradarbiavimo sutartį nukenksminant radioaktyvias medžiagas bei saugant aplinką.
1994 — demokratinės partijos laimėjo pirmuosius demokratinius rinkimus Honkonge.
Rugsėjo 18-oji šou pasaulyje:
1905 — gimė garsioji švedų aktorė Greta Garbo (Greta Garbo). Mirė 1990 m.
1952 — gimė pank-roko grupės „Ramones“ bosinininkas Dee Dee Ramone (Di Di Ramonas).
1970 — nuo pernelyg didelės narkotikų dozės mirė 27-erių metų JAV roko žvaigždė Jimi Hendrix (Džimis Hendriksas). Gimė 1942 m.
1979 — gimė amerikiečių aktorė Alison Marion Lohman (Elison Marijon Loman).
1961 — gimė amerikiečių atktorius James Gandolfini (Džeimsas Gandolfinis), išgarsėjęs dėl Tony Soprano vaidmens seriale „Sopranai“. Mirė 2013 m.
2020 — po kovos su kasos vėžiu mirė Jungtinių Valstijų Aukščiausiojo Teismo teisėja Ruth Bader Ginsburg (Rut Beider Ginsberg). Jai buvo 87 metai.
Naujausi komentarai